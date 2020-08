Après avoir été annulé de la liste des versions 2020, Snake Eyes: The Origin a maintenant une nouvelle date de sortie

Ayant été retiré de sa liste 2020 plus tôt cet été, Paramount a enfin trouvé une nouvelle date de sortie pour le spin-off de GI Joe Snake Eyes: The Origin, qui mettra en vedette Henry Golding dans le rôle du célèbre Joe.

Après avoir initialement fixé une date de sortie pour octobre 2020, Paramount a été contraint de retirer le spin-off de GI Joe Snake Eyes de son calendrier de sortie le mois dernier en raison de l’incertitude au box-office en raison de la pandémie. coronavirus toujours en cours.

Cependant, il semble que le film réalisé par Robert Schwentke ait à nouveau une date de sortie, car le studio l’a fixée au 22 octobre 2021, presque exactement un an après le jour où il devait initialement faire ses débuts sur le film. grande patalla.

Henry Golding (The Gentlemen) sera en tête d’affiche du long métrage avec un casting composé d’Andrew Koji (Fast & Furious 6) dans Storm Shadow, Samara Weaving (Ready or Not) dans Scarlett, Úrsula Corberó (La casa de papel) dans Varonesa, Haruka Abe (47 Ronin) dans un rôle non divulgué, Iko Uwais (The Raid) comme Hard Master et Takehiro Hira (Giri / Haji) dans un rôle non divulgué.

Les détails de l’intrigue sont actuellement gardés secrets, mais la rumeur dit qu’ils racontent l’histoire d’origine inconnue du commando préféré des fans.

Snake Eyes est un personnage de la gamme de jouets, de bandes dessinées et de séries animées de G.I. Joe: Un vrai héros américain. Il est l’un des membres originaux et les plus populaires du G.I. Joe et est surtout connu pour ses relations avec Scarlett et Storm Shadow. Snake Eyes est l’un des personnages les plus importants de G.I. Joe est apparu dans toutes les séries de la franchise depuis sa création. Sur grand écran, Ray Park a été représenté dans G.I. Joe: The Rise of Cobra, 2009 et la suite de 2013 G.I. Joe: Représailles.

Snake Eyes est son nom de code et une grande partie de son histoire et de ses informations, y compris son vrai nom, son lieu de naissance et son numéro de service, est restée «CLASSIFIÉE» dans toutes les représentations de son origine, ce spin-off est donc très attendu par ses fans. Tout ce que l’on sait avec certitude, c’est son grade (à l’origine le sergent de l’armée américaine / E-5, a finalement atteint le grade de sergent de première classe / E-7 avant qu’il ne soit également «CLASSIFIÉ»), sa principale spécialité militaire est l’infanterie et est un instructeur de combat au corps à corps.

Snake Eyes a été formé à l’école MACV Recondo (Nha Trang) et a servi dans LRRP en Asie du Sud-Est avec Stalker et Storm Shadow, quittant finalement le service pour étudier les arts martiaux avec le clan ninja Arashikage de Storm Shadow.

Snake Eyes: Origin sort en salles le 22 octobre 2021