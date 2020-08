Il y a eu une quantité infinie de remaniements des dates de sortie des films cette année grâce à la pandémie de coronavirus. L’un des plus gros films qui devait initialement arriver cet automne était Yeux de serpent: G.I. Joe Origins de Paramount Pictures. Le film d’action et d’aventure basé sur le toyline de Hasbro serait sorti en salles en octobre, mais le studio a choisi de le supprimer complètement du calendrier de sortie 2020. Désormais, Paramount a fixé la sortie du film en 2021 et a également donné des dates de sortie aux nouvelles tranches de Crier et Activité paranormale franchises et plus

Paramount Pictures a annoncé une poignée de nouvelles dates de sortie dans un message sur Twitter vendredi dernier. Yeux de serpent: G.I. Joe Origins a été retardé d’une année entière avec une nouvelle date de sortie le 22 octobre 2021. Cela le met en opposition avec la suite du film d’animation de la famille Addams. Le film est réalisé par Robert Schwentke (ROUGE) et étoiles Henry Golding (Crazy Rich Asians) en tant que ninja titulaire du G.I. Ligne de figurine d’action Joe.

Plus tôt dans l’année, Paramount a défini un Billie Holiday biopic, anciennement connu sous le nom de The United States vs Billie Holiday, à paraître le 12 février 2021. Dirigé par Lee Daniels, le film sera en vedette Jour de l’Andra en tant que chanteur de jazz vénéré. Le casting comprend également Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, et Da’Vine Joy Randolph.

Arrivant plus tard à l’automne après Snake Eyes, Paramount propose des plats familiaux en route avec une adaptation de la série de livres pour enfants Clifford le gros chien rouge prêt à être publié le 5 novembre 2021. Dirigé par Walt Becker (Wild Hogs, Old Dogs), le film est un hybride live-action et animé par ordinateur mettant en vedette Camp de Darby et Jack Whitehall, avec un casting de soutien qui comprend John Cleese, Kenan Thompson, Rosie Perez, David Alan Grier et plus.

Du côté de l’horreur, Paramount a donné des dates de sortie aux prochains épisodes des franchises Scream et Paranormal Activity. Le nouveau Scream, réalisé par les cinéastes Ready or Not Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, arrivera dans 14 janvier 2022. Courteney Cox et David Arquette reprennent leurs rôles de franchise, et Neve Campbell devrait également revenir. Pendant ce temps, la nouvelle activité paranormale sans titre, le septième volet de la série de films d’horreur, devrait maintenant sortir le 4 mars 2022. Nous ne savons presque rien du nouveau film, à part le scénariste et réalisateur de la franchise Christopher Landon est consultant sur le projet et Jason Blum produit à nouveau. Nous devrons donc attendre plus de détails.

Alors que la production cinématographique revient lentement et que les salles de cinéma commencent à ouvrir, nous pouvons probablement nous attendre à beaucoup plus de changements d’horaire et d’annonces de nouvelles dates de sortie alors que les studios commencent à se mettre à la file. Cependant, les théâtres étant toujours dans une situation précaire en raison de la propagation continue de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, rien ne garantit que ces changements d’horaire resteront en vigueur. Il est toujours possible que plus de retards se produisent à l’avenir si les choses ne s’améliorent pas tôt ou tard.

