Nouvelles photos de The Batman Show Bruce Wayne de Robert Pattinson

Dans le cadre de DC FanDome, Warner Bros. a publié un nouveau lot de photos de Matt Reeves ‘ Le Batman montrant Bruce Wayne en train de rêver de Robert Pattinson. Découvrez les images dans la galerie ci-dessous!

Si vous êtes enthousiasmé par ces derniers, attendez de voir ce que nous avons pour vous dans le panneau #TheBatman à #DCFanDome à partir de 17h30 PST. pic.twitter.com/hzSm4zV7i0 – Warner Bros. Pictures (@wbpictures) 22 août 2020

Aux côtés de Batman / Bruce Wayne de Robert Pattinson est Zoë Kravitz (Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, Mad Max: Fury Road) comme Selina Kyle; Paul Dano (Amour et miséricorde, 12 ans d’esclavage) comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (le Jeux de la faim films) comme James Gordon du GCPD; John Turturro (le Transformateurs films) comme Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (Les sept magnifiques, Messe noire) comme Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson (Adieu Amor) comme candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (the Planète des singes des films, Panthère noire) comme Alfred; et Colin Farrell (bêtes fantastiques et où les trouver, Dumbo) comme Oswald Cobblepot. Twins Max et Charlie Carver ont également rejoint le film dans des «rôles importants».

Les détails de l’intrigue sont toujours gardés secrets, mais Le Batman serait sur le point d’explorer les jeunes années du chevalier noir, Reeves faisant davantage allusion au lien du film avec l’arc emblématique de la bande dessinée «Year One» de Frank Miller et David Mazzucchelli, publié en 1987.

Reeves et Dylan Clark (le Planète des singes films) produisent le film, avec Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada et Chantal Nong Vo en tant que producteurs exécutifs.

Le Batman ouvre en salles le 1er octobre 2021.