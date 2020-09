Novak Djokovic a été disqualifié de l’US Open 2020 après avoir frappé un arbitre assistant avec un ballon dimanche 6 septembre.

La joueuse de tennis serbe de 33 ans a frappé par inadvertance une juge de touche lors d’une crise de colère en milieu de match. La balle l’a frappée à la gorge et elle est tombée au sol au fond du terrain.

Les responsables ont annoncé que l’incident le justifiait d’être exclu de l’US Open 2020. Djokovic perdra tous les points de classement gagnés à l’US Open et se verra infliger une amende du prix gagné lors du tournoi en plus de tout ou partie des amendes imposées à l’égard de l’incident fautif

«Toute cette situation m’a laissé vraiment triste et vide», a-t-il écrit sur Instagram. «J’ai vérifié sur les lignes de la personne et le tournoi m’a dit que Dieu merci, elle se sentait bien. Je suis extrêmement désolé de lui avoir causé un tel stress. Si involontaire. Tellement faux. Je ne divulgue pas son nom pour respecter sa vie privée. “

Djokovic a ajouté: «Pour ce qui est de la disqualification, je dois retourner à l’intérieur et travailler sur ma déception et faire de tout cela une leçon pour ma croissance et mon évolution en tant que joueur et être humain. Je m’excuse auprès du tournoi @usopen et de toutes les personnes associées pour mon comportement. Je suis très reconnaissant à mon équipe et à ma famille d’être mon soutien rock, et à mes fans d’être toujours là avec moi. Merci et je suis vraiment désolé. “

Selon le guide de l’USTA sur les officiels: scénarios et interprétations, les actions de Djokovic relèvent de la catégorie des «abus de balle», qui comprend les situations suivantes: frapper, lancer ou donner des coups de pied délibérément dans une balle qui n’est pas en jeu qui: frappe une personne, quitte l’aire de jeu, n’est pas en jeu qui s’approche de frapper une personne, et n’est pas en jeu d’une manière qui pourrait causer des dommages ou des blessures.

L’US Open aura désormais un premier vainqueur du Grand Chelem, ce n’est pas Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal, pour la première fois depuis que Stan Wawrinka a remporté l’US Open 2016.