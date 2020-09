Avant sa première mondiale à Venise, Beta Cinema a signé un certain nombre de préventes pour James Norton, vedette de «Nowhere Special» d’Uberto Pasolini.

Le film, qui s’inclinera au festival le 10 septembre, a été vendu à une liste de distributeurs, dont ARP (France); A Contracorriente Films (Espagne); PIFFL Medien (Allemagne); Filmladen (Autriche); Filmcoopi (Suisse); Scanbox (Scandinavie) et Cineart (Benelux).

Les autres préventes comprennent Pris Audiovisuais (Portugal); Russian World Vision (CIS); Mozinet, (Hongrie); Discovery Films (ex-Yougoslavie); Independenta (Roumanie); Cinéma Lev (Israël); Grands films, (Brésil); Gussi (Mexique); MK2 / Mile (Canada); Moviecloud (Taiwan); Kino Films (Japon); Icon Film Distribution (Australie / Nouvelle-Zélande) et Lucky Red (Italie).

Des accords pour les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres territoires restants, seront conclus au cours du festival.

«Nowhere Special» présente «Mr. Jones »et« Little Women »interprètent Norton en tant que nettoyeur de vitres de 35 ans qui a consacré sa vie à élever son fils, après que la mère de l’enfant les a quittés peu après l’accouchement. Quand John n’a que quelques mois à vivre, il tente de trouver une nouvelle famille parfaite pour son fils de quatre ans, déterminé à le protéger de la terrible réalité de la situation.

L’agent commercial allemand Beta Cinema et Pasolini («The Full Monty», «Bel Ami») ont déjà collaboré sur les tubes de Venise «Still Life» et «Machan».

«Nous sommes très reconnaissants de continuer ce voyage avec un cinéaste d’une sensibilité aussi unique. Uberto a une fois de plus créé un film profondément humain et émouvant qui parle droit au cœur du public du monde entier. Et nous saluons nos partenaires de distribution pour leur confiance et leur soutien dès le début », déclare Thorsten Ritter, vice-président exécutif de Beta Cinema.

Le film est une coproduction entre le Royaume-Uni, l’Italie et la Roumanie. Il est produit par Picomedia SRL, Nowhere Special Ltd., Avanpost / Digital Cube SRL, en association avec Rai Cinema, avec le soutien de Northern Ireland Screen et Eurimages.