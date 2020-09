Il n’y a rien de plus exaspérant lorsque vous recherchez un emploi rémunéré et les seules personnes qui vous répondent par des entretiens d’embauche sont tous des systèmes pyramidaux. Je suis désolé, les entreprises de «marketing à plusieurs niveaux» sont remplies à ras bord d’une bande d’idiots trompés qui vous promettent un style de vie de rêve en chassant essentiellement vos amis proches et vos collègues pour qu’ils achètent un tas de BS dont ils ne veulent pas. NXIVM est probablement l’un des MLM les plus odieux et, heureusement, il n’est toujours pas actif.

Non, NXIVM n’est pas toujours en cours d’exécution, heureusement.

De nombreux programmes de marketing à plusieurs niveaux ne sont que cela – des systèmes dans lesquels quelques personnes qui dirigent la pyramide convainquent les gens qu’ils peuvent être riches et prospères, alors qu’ils se contentent généralement de s’enfuir avec l’argent de leurs «employés». Leurs ouvriers n’ont vraiment rien d’autre à montrer pour cela à la fin de la journée, à part des heures de temps perdu et une vague promesse de «faire les choses en grand» qui plane au-dessus de leurs têtes.

NXIVM a commencé comme n’importe quel autre MLM (AmWay, Avon, Mary Kay, Herbalife), mais il a fini par devenir quelque chose de beaucoup plus sinistre qu’une simple entreprise commerciale qui perdait du temps se faisant passer pour une entreprise légitime: un culte sexuel abominable. L’histoire de NXIVM a fait l’objet du documentaire époustouflant de HBO, The Vow. NXIVM a été fondée par son “Vanguard” (son titre légitime), Keith Raniere, et Nancy Salzman, le “Préfet” de l’entreprise.

Tout a commencé en 1998, lorsque Raniere a développé un «cadre éthique de l’expérience humaine», qu’il allait ensuite vendre aux gens à 2700 $ la pop pour leur premier cours. C’était une routine «intensive» de cinq jours, appelée Executive Success Programs, et Raniere et Salzman ont réussi à vendre plus de 16 000 choses à des participants volontaires.

NXIVM avait initialement eu des relations publiques tellement positives que le Dalaï Lama était censé visiter leur centre à Albany, NY, pour faire l’éloge de leur organisation.

La secte a endoctriné les membres en mettant en œuvre des horaires de travail exténuants dans diverses entreprises dérivées et en donnant des cours (qu’ils ne seraient pas payés). Les membres de rang inférieur salueraient leur avant-garde, Raniere, avec un baiser sur la bouche. Des célébrités de haut niveau et des chefs d’entreprise sont devenus une partie du culte: l’actrice de Smallville Allison Mack et les héritières de la fortune Seagram Sara et Clare Bronfman étaient toutes liées à NXIVM, ce qui n’a fait qu’aggraver l’étrangeté du groupe.

En regardant l’épisode 2 de The Vow et il s’avère que le leader du NXIVM – Keith – vient de faire un culte afin qu’il puisse avoir suffisamment de monde pour jouer au volleyball récréatif. – Sophia Benoit (@ 1followernodad) 1 septembre 2020

Source: Twitter

Forbes a été l’un des premiers médias à souligner l’étrangeté que NXIVM perpétuait en 2003: «Les détracteurs disent qu’il dirige un programme de type sectaire visant à briser psychologiquement ses sujets, à les séparer de leurs familles et à les inciter à un étrange monde des prétentions messianiques, du langage idiosyncratique et des pratiques rituelles.

Le père de Clare et Sara a même qualifié l’organisation de “culte” et plusieurs anciens membres de NXIVM ont déclaré que les séances ESP de 17 heures auxquelles ils étaient soumis leur donnaient des épisodes psychotiques et des hallucinations. Pourtant, pendant près de 20 ans après ces revendications, NXIVM a prospéré.

