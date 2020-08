Suicide Squad # 8

8/10

Comme un morceau d’origami soigneusement plié, une autre pièce de personnage fascinante présente une nouvelle histoire d’amour puissante tout en révélant l’intrigue derrière le récit.

Ce problème de flashback fournit des scènes de caractérisation et d’action tout en creusant profondément dans la raison principale pour laquelle les choses ont tourné encore plus de travers qu’elles ne le font normalement pour une équipe qui devrait connaître un taux de pertes élevé. Dans ce numéro, nous jetons un coup d’œil au début de la romance entre le téléporteur Wink et le dépliant ailé The Aerie.

Il semble que de nombreux gouvernements à travers le monde se livrent à toutes sortes de manigances illégales de type expérimentation impliquant la traite des êtres humains. Pourquoi? Eh bien, dans un monde de ligues et de titans, il est logique que les États-nations veuillent faire de personnes super puissantes des atouts. Le faire avec des choses qui violent la décence humaine et la Convention de Genève … eh bien, alors vous entrez dans le territoire de l’Arme X / Département H, et cela ne se termine littéralement jamais bien pour personne.

La couverture de Suicide Squad # 8. Crédit: DC Comics

Si vous n’êtes pas déjà amoureux des lignes épurées de Daniel Sampere et de la coloration vive et évocatrice d’Adriano Lucas, eh bien, l’esprit, qu’est-ce qui ne va pas chez vous? Leur merveilleux don de narration visuelle, aux côtés du lettrage subtilement efficace de Wes Abbott, fait de la chute délibérée un engouement pour ces personnages non seulement crédible mais enchanteur. Même l’intelligence des traitements du titre est pertinente pour l’intrigue. Ensuite, bien sûr, vous devez entrer dans ce doggone Tom Taylor, et son script désarmant et minutieux. Il trouve un moyen astucieux d’écarter la plupart des énormes acteurs (sérieusement, il y a dix personnes dans l’équipe maintenant) et de faire la lumière sur ce couple, conduit ensemble dans des circonstances impossibles. Ce qui est également utile, c’est de montrer la continuité de la corruption, un héritage de vies brisées et l’hypocrisie des personnes agissant pour la «sécurité nationale», quoi que cela signifie.

Il est difficile de trouver un équilibre entre les histoires de mauvaises personnes et les bonnes actions qu’elles peuvent faire, et ce numéro – non, cette série – a réussi à marcher dans cette direction d’une manière qui est de l’argent comptant. Pour faire cela et montrer clairement que les gens tombent (presque littéralement) amoureux? C’est un travail fantastique. ÉVALUATION: ACHETEZ.

SUICIDE SQUAD # 8

écrit par TOM TAYLOR

art et couverture par DANIEL SAMPERE et JUAN ALBARRAN

couverture de variante par JEREMY ROBERTS

Task Force X a fini de fonctionner. Ils ont sorti les bombes de leur cou, ils ont identifié leur cible et ils partent à la recherche de l’homme qui a tiré leurs ficelles et tué leurs amis. Et maintenant, l’équipe est confrontée à des forces bien plus puissantes qu’elles n’auraient jamais pu l’imaginer. Les prendre… pourrait être un suicide.

À propos de Hannibal Tabu

Hannibal Tabu est un écrivain, journaliste, DJ, poète et designer vivant dans le sud de Los Angeles avec sa femme et ses enfants. Il est lauréat du Top Cow Talent Hunt 2012, lauréat du prix du pionnier culturel 2018-2019 du département des affaires culturelles de la ville de Los Angeles, sa chronique hebdomadaire de critiques de bandes dessinées THE BUY PILE est disponible sur Nerd-O-Rama d’iHeartRadio podcast, ses critiques peuvent être trouvées sur BleedingCool.com, et plus d’informations peuvent être trouvées sur son site Web, www.hannibaltabu.com.

De plus, obtenez des bandes dessinées Web hebdomadaires gratuites sur Operative Network à l’adresse http://bit.ly/combatshaman.

