L’actrice coréenne Oh In-hye est décédée lundi soir d’un arrêt cardiaque dans un hôpital sud-coréen. Elle avait 36 ​​ans.

Plus tôt dans la journée, une amie a trouvé Oh inconsciente chez elle à Incheon, en Corée du Sud. Oh a été transportée à l’hôpital universitaire d’Inha et à un moment donné, elle se serait rétablie, bien qu’elle ne se soit pas réveillée.

Les circonstances qui ont conduit à sa mort n’ont pas été annoncées par un coroner et les enquêtes sont toujours en cours. Cependant, on soupçonne fortement qu’elle est décédée par suicide.

«Nous n’avons trouvé aucune raison de soupçonner un meurtre et il n’y avait aucun signe d’intrusion dans la maison de Mme Oh», a déclaré un porte-parole de la police. “Il semble qu’elle a fait un choix extrême.” La police a également expliqué qu’Oh souffrait de dépression.

Oh a fait ses débuts dans le film 2011 «Sin of A Family», mais a attiré la notoriété la même année pour avoir porté une robe révélatrice à une cérémonie de remise de prix. Elle a expliqué plus tard qu’elle était nouvelle dans l’industrie cinématographique à l’époque et qu’elle n’avait qu’une garde-robe limitée.

Elle est apparue dans le film à succès mineur «Red Vacance, Black Wedding», «The Plan» en 2014 et a récemment joué dans la série télévisée «539 Yeonnam-dong».

Plus récemment, Oh a lancé une chaîne YouTube avec des vidéos sur les astuces beauté et mode, et a collaboré au duo «Désolé» avec le chanteur Nautilus.

L’industrie du divertissement sud-coréenne est notoirement dure pour les artistes, qui sont souvent soumis à des années de formation rigoureuse et de toilettage strict dans le cadre de contrats de gestion à long terme. Malgré cela, le succès est incertain et les réponses des médias sociaux aux artistes qui sont perçus comme ayant glissé de quelque manière que ce soit peuvent être instantanées et brutales.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez aux États-Unis avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255 ou allez à SpeakingOfSuicide.com/resources. Dans les autres territoires, veuillez appeler votre hotline suicide locale.