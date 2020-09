L’un des nombreux invités de renom programmés pour assister au Festival Lumière en octobre, Oliver Stone présentera une copie récemment restaurée de «Né le 4 juillet» de 1989 lors de sa première mondiale dans la ville française de Lyon.

Parmi les autres invités d’honneur figurent l’acteur Viggo Mortensen, le réalisateur danois Thomas Vinterberg («Festen» de 1998), la cinéaste italienne Alice Rohrwacher («The Wonders» 2014; «Happy as Lazarro», 2018) et le compositeur oscarisé Gabriel Yared. Sofia Coppola, dont le père Francis Ford a remporté le prix Lumière l’année dernière, présente son dernier film, «On the Rocks», avec Bill Murray et Rashida Jones, à Lyon.

Dirigé par le réalisateur Bertrand Tavernier et le directeur du Festival de Cannes Thierry Frémaux, Lumière est l’un des événements majeurs du patrimoine cinématographique au monde. Cette 12e édition présentera également des œuvres contemporaines dont 20 films initialement prévus à Cannes avant que le festival ne doive être annulé en raison du COVID-19. Les titres incluent «Drunk» de Vinterberg, «Last Words» de Jonathan Nossiter, «Des Hommes» de Lucas Belvaux et «ADN» de Maiwenn qui a remporté un prix du jury à Cannes pour «Polisse» en 2011.

Le Prix Lumière de cette année, un prix à vie dont les précédents lauréats sont Martin Scorsese, Clint Eastwood, Catherine Deneuve et Jane Fonda, est décerné aux frères Dardenne de Belgique, qui «font partie du tout petit club de personnes qui ont remporté la Palme d’Or », a plaisanté Maelle Arnaud, programmatrice en chef de Lumière. Le duo a remporté le premier prix de Cannes en 1999 pour «Rosetta» et à nouveau en 2005 avec «The Child».

Les festivaliers pourront assister à une rétrospective marquant le centenaire du légendaire scénariste Michel Audiard (le père de «Un prophète» Jacques Audiard). Il y aura également des hommages à Tonie Marshall et Michel Piccoli, décédés cette année, et à la réalisatrice américaine moins connue Joan Micklin Silver, dans le cadre de la section Histoire permanente des femmes cinéastes du festival.

Les classiques de cette année comprennent une riche sélection allant de «Red River» de Howard Hawks (1948) à «Breathless» de Jean-Luc Godard (1960), ainsi qu’une version récemment restaurée du long métrage de 1973 du réalisateur emblématique George Romero, «The Parc d’attractions », dont les droits ont été repris par la société d’art et essai Yellow Veil Pictures au marché virtuel de Cannes 2020. Entre autres événements, il y aura une journée Laurel et Hardy, des ciné-concerts avec l’Orchestre national de Lyon, et des joyaux dans la section «Trésors et curiosités» du festival comme «Cutting It Short» (1980) du réalisateur tchèque oscarisé Jiří Menzel.

Côté industrie, la 8e édition du Classic Film Market (MIFC) accueillera les professionnels dans son lieu dédié dans les locaux du festival à l’Institut Lumière. L’orateur principal de cette année est Nathanaël Karmitz, président du conseil d’administration de MK2, la plus grande chaîne de cinéma d’art et de cinéma de France, qui a fait la une des journaux en avril – pendant la période de verrouillage de la France – après avoir signé un partenariat avec Netflix.

Les événements de l’industrie comprennent des tables rondes, des conversations et des ateliers avec des conférenciers invités de la Société française des auteurs (SACD), de l’association des réalisateurs de l’Agence européenne du cinéma et de représentants de la Commission européenne. Le pays d’honneur de cette année est le Portugal, dont les archives cinématographiques étaient l’une des nombreuses, y compris celles de Milan et de Paris, à offrir un accès gratuit à son catalogue pendant la période de confinement.

Un accès en ligne spécial sera accordé à ceux qui ne peuvent pas se rendre à Lyon en raison de la pandémie, mais les organisateurs affirment que, jusqu’à présent, 85% des accrédités prévoient de se rendre sur le marché.

Alors que le festival est un événement public populaire qui attire des centaines de milliers de cinéphiles dans les théâtres de Lyon, les organisateurs s’attendent à voir une baisse des revenus cette année car ils ne peuvent remplir que partiellement les salles en raison des règles de distanciation sociale et ont perdu depuis longtemps. sponsors permanents de la crise. La soirée d’ouverture est déjà sold out, cependant, et l’espoir est grand que la situation sanitaire permettra aux projections de se dérouler comme prévu.

Comme le disait Frémaux dans une lettre ouverte récemment publiée, «nous regarderons des films avec des masques, nous en parlerons dans la rue avec des masques, et nous prendrons soin de dîner avec des amis. Et quand des jours meilleurs viendront, nous nous souviendrons avec tendresse que nous avons tenu bon.

Le Festival Lumière de Lyon se déroule du 10 au 18 octobre, le MIFC étant prévu du 13 au 16 octobre.

Michel Audiard Crédit: Institut Lumière