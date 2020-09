Tout comme le reste du monde, les plans originaux d’Olivia O’Brien pour 2020 ont complètement déraillé au cours de cette semaine désormais tristement célèbre de la mi-mars, lorsque la plupart des États-Unis ont été plongés en quarantaine en raison de la pandémie COVID-19.

Elle était au milieu de sa tournée It Was a Sad F — ing, dont le nom s’est avéré un peu plus littéral que prévu, lorsqu’elle a été obligée de la reporter indéfiniment. Une fois la tournée terminée, elle avait prévu de sortir quelques nouvelles chansons, de faire ses débuts à Coachella et de passer à son prochain projet. Au lieu de cela, depuis lors, elle a passé la plupart de son temps à l’intérieur.

«Honnêtement, je n’ai pas du tout été créatif pendant la quarantaine», admet la chanteuse de 20 ans. «J’écris principalement sur la tristesse ou les relations, les fréquentations et l’amour, et tout ça, donc je n’ai pas vraiment vécu ces choses.»

Cependant, lorsque son hymne anti-tricheur «Josslyn» a explosé de façon inattendue en mai grâce à un défi de danse TikTok qui a aidé le morceau à accumuler plus de 70 millions de streams dans le monde, sa carrière s’est redressée de plein fouet. Son bloc créatif actuel n’a pas été trop gênant grâce aux nombreuses chansons présentes dans sa Dropbox en attente de sortie.

Le premier à voir le jour est le grandiose «Now», qui est sorti vendredi 18 septembre aux côtés d’un clip vidéo vibrant rempli de références à la culture pop des années 2000 et de camées de certains amis célèbres, dont Devon et Sydney Carlson, Lukas Abbat , Alexandra Cooper et Quen Blackwell, entre autres.

Le jour de sa sortie, O’Brien a sauté sur un appel Zoom avec PopCrush depuis sa maison de Los Angeles pour discuter de l’échantillonnage d’Akon, des plans d’album à venir, de son premier smash «je te hais, je t’aime», et plus encore.

Pouvez-vous partager le processus derrière la création de “Now”?

En gros, dès que vous l’écoutez, vous entendez que c’est un flip de la chanson d’Akon “Right Now”, qui était probablement l’une de mes chansons préférées en grandissant. L’écrivain avec qui je l’ai fait, c’était en fait son idée. Elle était comme, “Est-ce que ce serait cool si quelqu’un retournait ça et en faisait une chanson de rupture?” Dès qu’elle a dit que j’étais comme, je suis tellement déprimé.

Je suis obsédé par cette chanson, alors j’ai eu l’impression qu’elle était plutôt parfaite, mais nous ne voulions pas la déchirer complètement. Je sais que certaines personnes vont refaire des chansons et utiliser la production et tout, mais j’ai juste senti que ce serait plus amusant d’aller dans une direction différente. Les couplets ne sont pas du tout les mêmes mélodies, donc nous avons quasiment simplement déchiré la mélodie du crochet. J’ai l’impression qu’il a la quantité parfaite de nostalgie tout en étant nouveau.

«Right Now» est sorti quand vous aviez huit ans. Quels sont vos souvenirs de cette chanson?

Eh bien, je ne savais certainement pas de quoi il s’agissait. Je ne pense pas savoir ce qu’était «faire l’amour». J’étais probablement comme, “Oui, partez.” Cela me donne la même ambiance que “Dynamite” de Taio Cruz et tous ces types de chansons qui m’obsédaient. C’est juste super amusant. J’ai l’impression que n’importe quelle chanson de cette période de ma vie, du début des années 2000 à peut-être 2011, me donne juste une telle nostalgie pour mon enfance, et tout ce que j’ai fait pour les derniers projets a été très basé sur la nostalgie.

J’ai en fait trouvé un article que j’ai publié sur Instagram en 2018. C’était la nouvelle année, et je me suis dit: “Je veux devenir la personne que j’étais quand j’étais petit”, parce que j’étais incroyable quand j’étais petit enfant, et je pense que j’ai perdu cette magie. J’ai l’impression que quand tu es un petit enfant, tu n’as pas de gens qui te disent: «Oh, tu ne peux pas faire ça», ou «tu es nul» et autre, et quand tu deviens adolescent, c’est là que l’intimidation arrive vraiment. Les gens vous disent: “Oh non, vous ne pouvez pas être chanteur. Vous ne pouvez pas faire ça.”

J’ai vraiment laissé cela entrer dans ma tête quand j’étais adolescent, et cela m’a un peu gâché, alors j’essaie de rendre mon enfant de 7 ans fier et d’imiter les icônes que je recherchais quand je était un petit enfant.

C’est peut-être une portée, mais avez-vous pensé à essayer d’obtenir Akon sur un remix?

Oh, j’essaye. J’essaye de mon mieux, mais il est actuellement en Afrique à Akon City. Il a sa propre ville maintenant, donc il a été un peu difficile à atteindre. Nous nous sommes rapprochés plusieurs fois. J’ai en fait eu mon étiquette à portée de main. Il est sur l’application Cameo et nous lui avons acheté un Cameo. Je veux juste voir s’il le fait et dit aux gens de diffuser ma chanson, et peut-être qu’ensuite il dira: “Oh, qu’est-ce que c’est?” Nous essayons!

La vidéo est super amusante. Il contient de nombreuses références à la culture pop des années 2000: le dessin de baguette de Disney Channel, un dessin animé de Lizzie McGuire, les tenues en denim de Britney Spears et Justin Timberlake et –

Et la dépression de Britney quand elle s’est rasé la tête et a eu le parapluie vert et la petite tenue. je [wear] la même tenue qu’elle avait, avec le parapluie vert. C’était en 2008, la même année que la chanson Akon est sortie. Je suis littéralement devenu fou avec les références. J’ai même fait la maman de Regina George dans Mean Girls, qui est un peu plus tard, mais je pensais toujours que c’était drôle. C’était définitivement quelque chose d’important dans mon enfance, ce film.

Vous publiez ces “micromixtapes” depuis 2019. Est-ce que “Now” devrait apparaître sur un projet à venir?

Ouais, je pense que je vais probablement sortir un album au début de l’année prochaine. Aucune promesse parce que je ne suis pas encore sûr, mais c’est un peu ce que nous visons.

Votre premier morceau “i hate u, i love u” avec gnash a été un énorme succès, et il vous a décroché votre contrat d’enregistrement avec Island en 2016, alors qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous regardez en arrière sur ce morceau et son succès?

Pour moi, c’était une sorte de joyeux accident. Quand j’ai écrit cette chanson, je ne pensais pas que quiconque l’entendrait jamais. Je l’ai écrit seul dans ma chambre, quand j’avais 15 ans, sur un garçon que j’aimais au lycée. Je ne pensais pas que je le ferais un jour pour gagner ma vie. Je pense que si cette chanson n’avait pas eu le succès qu’elle a eu, je n’aurais pas fait le saut et je n’aurais pas du tout poursuivi cette carrière, parce que je n’aurais jamais pensé que c’était possible.

Je n’ai jamais pensé que les gens se soucieraient suffisamment d’écouter ma musique, alors je suis vraiment reconnaissant pour cette chanson. Cela m’a en quelque sorte donné tout ce que j’avais. C’était ma première chanson que j’ai jamais sortie.

Je suis sûr que cela peut être vraiment intimidant d’avoir un tel succès hors de la porte, mais vous avez vraiment maintenu l’élan avec quatre EP et un album, et vous avez récolté plus de 1,5 milliard de streams – et vous êtes seulement 20 ans. Vous êtes-vous déjà attendu au cheminement de carrière que vous avez connu jusqu’à présent?

Non pas du tout. C’est bizarre parce que j’avais une chanson dans le Top 10, et je n’avais jamais été en studio avec quelqu’un pour écrire une chanson. Je ne connaissais pas du tout l’industrie de la musique. Je ne savais littéralement rien et je me disais: “Oh, je dois devenir artiste maintenant.”

C’était littéralement comme si j’avais explosé, mais j’étais toujours au fond, alors j’ai dû lentement me construire et comprendre qui suis-je en tant qu’artiste? Quel est mon message? Quel est mon son? C’était beaucoup, mais j’ai l’impression d’être enfin à un endroit où je sais qui je suis en tant qu’artiste, et il m’a fallu un certain temps pour vraiment comprendre cela, car j’étais en quelque sorte mis sous les projecteurs avant que je savait tout cela.

Ouais absolument. C’est plutôt incroyable, vous avez cette rampe de lancement.

Je suis tellement reconnaissant et tellement heureux que ça se soit passé comme ça. J’avais l’habitude d’être un peu salé que ce n’était pas techniquement ma chanson, et j’y figurais juste même si je l’ai écrite et composée et tout, mais maintenant je regarde en arrière et je suis reconnaissant qu’elle n’ait pas été crédité comme ma chanson, parce que j’ai l’impression que cela aurait été difficile pour moi de vivre plus tard.

C’était une excellente rampe de lancement, mais cela ne m’a pas défini. Je ne sais pas comment le dire. J’ai l’impression que parce que mon son a tellement changé, je n’ai pas eu à continuer à le faire. Cela m’a en quelque sorte permis de faire tout ce que je voulais.

Votre 21e anniversaire approche en novembre …

J’arrive à avoir ma première gorgée d’alcool. Woo, allons-y!

Je pense qu’il y a peut-être un bar derrière vous!



[Covers it with her hand and laughs] Peut-être que je ne devrais pas faire ça [here] … mes colocataires ont 23 et 21 ans! Ce n’est pas le mien!

Avez-vous des projets pour fêter votre anniversaire?

J’avais des idées avant que le monde ne s’écroule et ne brûle devant mes yeux. Je viens de Napa, comme le pays du vin, et je n’ai jamais goûté de vin, parce que je ne peux pas. Je pense que ce serait amusant de prendre [my Los Angeles friends] dans ma ville natale et y aller, mais maintenant j’ai l’impression que ce serait bizarre d’aller à la dégustation de vin avec COVID et tout. Est-ce même sûr? Je ne sais pas.

Je ne vais probablement rien faire, honnêtement. Chaque année, le jour de mon anniversaire, je suis en pleine dépression mentale. Je vais pleurer et je pense toujours que si je me saoule, tout ira bien, et je serai heureux. Oh mon Dieu, ça semble foiré. Je ne veux pas dire ça comme ça. Je me dis toujours: “Je devrais m’amuser et prendre quelques verres, et je pourrai faire la fête.” Je me transforme en démon. Tous mes amis peuvent vous le dire. Ils disent: “Je ne veux plus jamais passer un autre anniversaire avec toi parce que tu deviens fou.” Je danserai, et le moment suivant, je braillerai, et mes amis essaieront de m’aider, et je me dis “Non!” Et je leur crie dessus. C’est vraiment effrayant. Je pourrais honnêtement m’asseoir et réfléchir à cette année pour mon anniversaire.