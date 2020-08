La distribution du hit de Netflix Selling Sunset intrigue de nombreux téléspectateurs du monde entier, et l’acteur Chrishell Stause pourrait être en tête de liste. Peu de gens savaient peut-être qui était Stause avant le début de cette émission de télé-réalité (sur les agents immobiliers de luxe à L.A.). Ceux qui regardent souvent des feuilletons la trouveront très familière.

Stause a joué sur trois feuilletons différents pendant 15 ans avant de faire quelques films et de devenir ensuite une star de télé-réalité. Alors que travailler sur des savons a probablement bien payé, Stause a sagement fait d’autres choses pour résister à l’inconstance d’Hollywood.

Être agent immobilier l’a aidée à décrocher Selling Sunset, même si être un influenceur Instagram est moins connu.

Être agent immobilier est-il plus avantageux que de jouer sur des feuilletons?

Ceux qui ont suivi les feuilletons au cours de la dernière décennie se souviendront d’abord de Chrishell Stause de All My Children où elle a joué Amanda Dillon Martin pendant six saisons. Cela a duré de 2005 à 2011, puis a fait un saut rapide vers Days of Our Lives en 2013 après avoir joué dans la brève série médicale Body of Proof.

Son personnage de Jordan Ridgeway dans Days of Our Lives pourrait être son rôle de feuilleton le plus célèbre de tous. Néanmoins, elle a sauté à un autre feuilleton ces dernières années, comme le font souvent de nombreux acteurs de ces castings. Rejoindre The Young and the Restless en 2016 en tant que Bethany Bryant a également aidé Stause à façonner un autre personnage populaire toujours (techniquement) en cours.

La vente de Sunset a changé tout cela, pratiquement du jour au lendemain. Quand il a fait ses débuts l’année dernière, il est devenu un énorme succès basé sur la connaissance que le groupe Oppenheim était réel. Si les fans ont probablement reconnu Stause de ses passages dans un feuilleton, ils ne savaient probablement pas qu’elle continuait à gagner plus d’argent que ses autres pairs par intérim, selon House Beautiful.

Tout cela grâce au fait d’être un influenceur Instagram, une carrière dont beaucoup ont fait leur seule carrière, si elles possèdent une aptitude particulière.

Combien Chrishell Stause a-t-il fait de plus à partir d’Instagram?

Selon House Beautiful, Stause vaut déjà 5 millions de dollars. La conclusion d’importantes transactions immobilières a évidemment aidé, mais le fait d’être une influenceuse Instagram a également contribué à augmenter ses revenus.

Elle reçoit apparemment 4465 $ par publication Instagram (par House Beautiful encore), ce qui en fait l’une des meilleures influenceuses de son groupe de pairs. Un coup d’œil sur sa page Instagram rend cet aspect d’influence assez subtil, cependant. La plupart du temps, elle fait la promotion de Selling Sunset avec ses camarades de casting, qui fait du marketing à elle seule.

De temps en temps, elle fait la promotion d’un produit extérieur. De nombreuses entreprises souhaitant promouvoir leurs produits la trouvent précieuse depuis qu’elle a atteint 1 million d’abonnés sur Instagram il n’y a pas si longtemps.

Être un influenceur Instagram est certainement courant, bien que souvent gardé sous couverture en raison de sa compétitivité. Heureusement, des sources sont disponibles pour calculer exactement combien on peut gagner en fonction du potentiel d’influence.

Chrishell Stause gagnera-t-il plus d’argent en tant qu’influenceur Instagram?

De nombreuses sources existent pour vous aider à calculer exactement combien une personne peut gagner en tant qu’influenceur en fonction du nombre d’abonnés qu’elle a. Une grande partie de cela dépend également de la façon dont la personne s’engage avec les autres et si la personne a déjà une plate-forme solide.

Sur la base des antécédents de Stause, elle était parfaitement préparée pour que cela se produise pour elle. Grâce à avoir déjà des fans de feuilleton (un groupe toujours fidèle), puis à gagner une émission de télé-réalité, elle avait tous les outils prêts.

Alors que l’influence des médias sociaux devient une opportunité commerciale plus importante pour gagner des sommes illimitées, Stause pourrait commencer à gagner autant d’argent que les Kardashian. Stause pourrait facilement y arriver étant donné que les émissions de téléréalité sur Netflix pourraient attirer plus de téléspectateurs maintenant que E !.