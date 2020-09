En juillet, Early Morning Studio avait annoncé que leur RPG de retour Vampire’s Fall: Origins serait dirigé vers la Xbox One et la Nintendo Switch cet automne. Eh bien, ce moment est proche, car les développeurs ont annoncé que le jeu sera lancé sur ces consoles le 17 septembre.

«Vampire’s Fall a parcouru un long chemin depuis la première fois que nous avons proposé le concept», a déclaré Emir Kuljanin de Early Morning Studio. «Maintenant, 10 ans plus tard et trois plates-formes dans, nous nous préparons pour le lancement de Nintendo Switch et Xbox One pour accueillir les joueurs de console dans un monde plein de mystère et plein d’esprit.»

Après que le sorcier malveillant ait détruit le village des Vamp’Ire, vous vous réveillez en tant que vampire naissant sur la voie de la vengeance. Vos efforts pour arrêter les invocations de magie noire de votre ennemi diabolique vous emmènent dans un voyage à travers un vaste monde ouvert en 2D où vous vous lancez dans des quêtes, rencontrez une variété de PNJ et affrontez de nombreux ennemis à travers plus de 50 heures de jeu, améliorant ainsi votre niveau de jeu. personnage en débloquant des compétences et des capacités ainsi qu’en améliorant votre équipement en cours de route.

Vous pouvez également récupérer le jeu sur Steam.