Dirigé par Jim Cummings, le film de loup-garou Le loup de Snow Hollow se dirige vers les cinémas et à domicile à la demande sur 9 octobre via Classiques d’Orion, Rapports d’échéance.

Cummings (Thunder Road) a écrit et réalisé The Wolf of Snow Hollow et il joue également aux côtés de Riki Lindhome (La dernière maison à gauche) et le défunt Robert Forster.

Le film est centré sur «un shérif d’une petite ville (Cummings), qui lutte contre un mariage raté, une fille rebelle et un département terne, chargé de résoudre une série de meurtres brutaux qui se produisent à la pleine lune. Alors qu’il est dévoré par la chasse au tueur, il a du mal à se rappeler que les loups-garous n’existent pas. «

«C’est un honneur et un rêve de longue date de travailler avec Orion Classics et MGM. Je voulais explorer des éléments d’horreur et de comédie à travers l’idée d’un monstre infiltrant la vie quotidienne et comment cela nous apprend qui nous sommes et comment ne pas devenir un nous-mêmes », a déclaré Cummings.

Jimmy Tatro et Chloé Est également star.