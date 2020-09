La saison des Oscars la plus étrange et la plus en l’air a commencé avec le 77e Festival du film de Venise, qui présente plus de distanciation sociale et moins de puissance de star en raison du COVID-19. Mais cela ne veut pas dire que Venise a perdu son éclat pour avoir catapulté un film dans la course aux récompenses.

Le premier candidat majeur de bonne foi pour la saison des Oscars 2021 arrive avec «One Night in Miami» de la réalisatrice Regina King, son premier long métrage derrière la caméra. Avec toute la bonté qui se déroule au cours de ses 110 minutes, le drame semble sur le point d’aller loin dans la course aux récompenses de cette année.

La sortie d’Amazon Studios raconte l’histoire d’une nuit incroyable où Muhammad Ali (Eli Goree), Jim Brown (Aldis Hodge), Sam Cooke (Leslie Odom, Jr.) et Malcolm X (Kingsley Ben-Adir) se sont réunis après la défaite d’Ali Sonny Liston en février 1964. Le récit fictif suit quatre icônes historiques alors qu’ils discutent du mouvement des droits civiques dans les années 1960.

Il y a deux ans, Regina King a surmonté des statistiques considérables aux Oscars pour remporter son premier Oscar pour «Si Beale Street pouvait parler» de Barry Jenkins. Gagnant l’Oscar de la meilleure actrice de soutien, King l’a fait sans une nomination SAG ou BAFTA, ce que seule Marcia Gay Harden («Pollock») a pu faire à l’ère des récompenses modernes. Préparant le terrain pour une saison très longue et imprévisible, la direction émotionnellement chargée et vibrante de King de cette adaptation de jeu de scène est merveilleusement retenue.

Faisant preuve d’une maîtrise incroyable du sujet, King ne laisse jamais l’histoire lui échapper. Ne prenant pas le fauteuil du réalisateur comme un gadget, elle accorde une attention méticuleuse aux histoires des quatre hommes et au monde qu’elle construit pour le spectateur.

Seules cinq femmes ont trouvé leur place dans la liste des Oscars du meilleur réalisateur au cours de ses 92 ans d’histoire. Cependant, une femme noire n’a pas encore figuré parmi les présélectionnés malgré le manque de cinéastes en lice – y compris Ava DuVernay pour «Selma» et Dee Rees pour «Mudbound». Alors que l’Académie continue d’élargir son effectif et avec un solide soutien prévu d’Amazon, King pourrait entrer dans l’histoire.

La chimie entre les quatre acteurs est tout à fait convaincante. Vous croyez que ces icônes sont des amis, partageant un amour et une fraternité mutuels, même en cas de désaccords. Le scénariste Kemp Powers, qui adapte sa pièce de théâtre, étend le décor au-delà de la chambre d’hôtel où se déroule la production. Le film ne ressemble jamais à une pièce de théâtre, examinant le monde qui l’entoure. Powers devrait se retrouver au cœur de la course au scénario adapté. Avec un crédit de scénarisation sur le prochain «Soul», la nouvelle histoire originale de Pixar, Kemp a la chance d’être le premier scénariste noir à être nominé pour les Oscars du scénario original et adapté la même année. Francis Ford Coppola a été la dernière personne à être double nominée dans les deux catégories en 1974 pour «The Conversation» et «The Godfather Part II».

Candidats de choix pour le premier prix des SAG Awards pour le meilleur ensemble de distribution, Ben-Adir, Gorée, Hodge et Odom Jr., sont d’une efficacité sensationnelle dans leurs rôles, se soutenant mutuellement. Citer une vedette, c’est voyager rapidement à travers différentes parties du film. Le premier tiers appartient entièrement au virage énergique et ambitieux de Gorée en tant que Muhammad Ali. Ayant de grandes chaussures à remplir alors que Will Smith a obtenu sa première nomination aux Oscars pour avoir joué le célèbre boxeur dans «Ali» en 2001, Gorée est tout aussi émouvant, sinon supérieur, car son ingénieux dévouement à remplir chaque ligne est délicieusement accueilli.

Jim Brown de Hodge est beaucoup plus réservé, prenant parfois un peu de recul, mais faisant toujours preuve d’une retenue impressionnante. Un an après avoir fait sa marque dans le sous-estimé et sous-vu «Clemency», il continue de développer un CV extraordinaire.

Une scène impliquant Malcolm X de Kingsley-Adir et Sam Cooke d’Odom Jr. est l’une des scènes de film les plus passionnées de cette année, toutes deux démontrant une masterclass de sparring vocal. Semblable au dilemme de Gorée, la représentation de Kingsley-Adir est principalement différente de la représentation de tous les temps de Denzel Washington de l’activiste des droits de l’homme dans «Malcolm X» de Spike Lee en 1992. Il tranche le conflit interne de Malcolm alors qu’il lutte avec la foi et sa relation avec Elijah Muhammad, apportant son propre tempérament unique.

Odom Jr. est déjà en plein essor, se démarquant dans «Hamilton» qui a été créé sur Disney Plus en juillet. Alors que l’équipe des récompenses de Disney planifie une campagne aux Oscars pour la comédie musicale, bien qu’elle ait signalé qu’elle n’est pas éligible, il sera intéressant de voir s’il sera en mesure de trouver une voix unique pour ses chances cette année. Aucune décision n’a encore été prise concernant la campagne de catégorie pour aucun des hommes de «One Night in Miami».

Véritable ensemble, il n’y a pas de piste définitive pour le drame émouvant de King. Il faut s’attendre à ce que tous les hommes s’affrontent dans le rôle d’acteur de soutien – comparable à «Spotlight» de 2015, il y aura probablement un «favori» différent pour tous ceux qui l’acceptent. Mais cette stratégie comporte également un risque: «Spotlight» a remporté le meilleur. photo, mais n’a vu qu’un seul acteur masculin nommé (Mark Ruffalo) en tant que co-stars Michael Keaton et Liev Schreiber doit avoir divisé le vote. (Bien sûr, Rachel McAdams a également été nominée pour la meilleure actrice de soutien.)

Se déplacer en dessous de la ligne pour «Miami», attendez-vous à un amour possible pour sa production et ses costumes, car ils relient parfaitement le spectateur et la période. Du côté du montage de la maison, Tariq Anwar est aux commandes et pourrait être à nouveau à la chasse, en espérant que la troisième fois soit le charme. Anwar a déjà deux nominations aux Oscars et aucune victoire, bien qu’ils soient pour deux lauréats du meilleur film («American Beauty» et «The King’s Speech»).

Avec ses teintes orangées et sa structure pulpeuse, le travail du directeur de la photographie Tami Reiker mérite d’être pris en considération. À ce jour, une seule femme a été nominée pour la meilleure photographie (Rachel Morrison pour «Mudbound»), et il est bien passé pour que plus de femmes rejoignent la programmation. Reiker a déjà étendu son objectif plus tôt cette année avec “The Old Guard” de Netflix avec Barry Ackroyd comme co-DP à une réception exceptionnelle.

«One Night in Miami» sera projeté le 10 septembre prochain au Festival international du film de Toronto.