C’est enfin là mais où a été tourné The Devil All the Time? Explorons les lieux de tournage du dernier film étoilé de Netflix.

Contre toute attente, 2020 a toujours été une excellente année pour les cinéphiles jusqu’à présent.

Bien que les cinémas aient temporairement fermé leurs portes pendant plusieurs mois et que beaucoup restent encore à ouvrir, nous avons réussi à profiter de films fantastiques ces derniers temps.

De Da 5 Bloods à She Dies Tomorrow, une multitude d’efforts intrigants sont arrivés grâce à la VOD. C’est aussi un bon travail, étant donné que le divertissement est plus important que jamais.

Avant ces films au Royaume-Uni, nous avons également eu la chance de voir enfin Parasite, Uncut Gems, Jojo Rabbit, 1917, Waves et The Lighthouse arriver sur nos écrans.

Comme nous l’avons dit, une très bonne année et elle continue de s’améliorer.

Le dernier film exigeant une large attention est Antonio Campos ‘The Devil All the Time, avec Tom Holland (Avengers: Endgame), Robert Pattinson (Tenet), Riley Keough (American Honey), Bill Skarsgård (It), Mia Wasikowska (Piercing) et plus.

Il est arrivé sur Netflix le mercredi 16 septembre 2020 et se démarque déjà comme l’une des expériences de visionnage incontournables de l’année.

Parlons des lieux de tournage…

Netflix

Où a été tourné The Devil All the Time?

The Devil All the Time a été tourné en Alabama, ce qui peut surprendre le public étant donné qu’il se déroule dans la campagne de l’Ohio.

Comme l’a souligné The Cinemaholic, le réalisateur du film – Antonio Campos – a parlé avec Entertainment Weekly du tournage en Alabama:

«C’était un tournage difficile simplement parce qu’il y avait tellement d’endroits et que nous étions vraiment répartis sur une grande partie du nord de l’Alabama. Ce qui est bien, c’est que l’Alabama n’a pas été filmé très souvent, donc ce n’est pas aussi reconnaissable que d’autres endroits qui ont été filmés et photographiés à fond par divers films et émissions de télévision.

Quant aux «nombreux endroits» auxquels il se réfère, The Cinemaholic s’adresse que l’équipe a filmé dans des villes comme Anniston, Pell City, Birmingham et Montevallo Helena, Wetumpka et Riverside, faisant passer le projet à travers l’Alabama.

Ils notent que les scènes d’église ont été filmées à l’église presbytérienne Pine Flat de Deatsville, tout en citant les lieux suivants: The Peerless Grille, 33 W 10th Street, Main Street (Montevallo), environs du service de police sur Ladiga Street (Jacksonville), Forest Park à Birmingham et Ark Seafood Restaurant à Riverside.

De plus, The Cinemaholic identifie également le parc d’État d’Oak Mountain à Pelham, ainsi que le City of Lights Dream Center, Dora.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Tom Holland parle de tournage

Comme l’a noté la source précédente, The Cinemaholic, Tom Holland (qui joue Arvin Russell) a parlé du tournage en Alabama:

«Nous étions à Birmingham et nous avons beaucoup tiré hors de la ville dans les zones rurales de l’État. J’aime travailler sur des films où un lieu peut être un personnage aussi grand que vous dans le film et l’Alabama a définitivement rempli cet objectif et a apporté cette ambiance viscérale vraiment rurale au processus.

Les lieux ajoutent certainement beaucoup au film et il est clair qu’ils ont aidé les acteurs à sculpter leurs personnages.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Plus de Antonio Campos?

Si vous avez aimé The Devil All the Time, cela vaut vraiment la peine de rechercher les travaux précédents du réalisateur.

Son film de 2008 Afterschool met en vedette Ezra Miller (Les avantages d’être une giroflée) dans le rôle de Robert, un jeune étudiant qui capture quelque chose de sombre et de sinistre à l’école.

C’est un travail plutôt dérangeant, tout comme son film suivant, Simon Killer de 2012 avec Brady Corbet dans le rôle d’un jeune homme qui se rend à Paris après une rupture. Là, il établit une relation avec une prostituée.

Le film est une étude de personnage fantastique, mais c’est son prochain film – Christine de 2016 – qui se démarque sans doute comme sa plus grande réalisation.

Rebecca Hall aborde le rôle principal de Christine Chubbuck, la vraie journaliste qui s’est tragiquement suicidée à l’antenne en 1974.

Tout au long de son œuvre, Campos s’est constamment imposé comme un cinéaste à regarder et un talent remarquable – même s’il favorise le côté le plus sombre du cinéma.

