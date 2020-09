En 1977, Rachel Dolezal est née au Montana de parents caucasiens Ruthanne et Larry. Elle avait les cheveux blonds raides et les yeux bleus. Selon son frère Ezra, Dolezal a commencé à permanenter ses cheveux et à assombrir sa peau afin de se faire passer pour une Noire. Ezra dit qu’elle l’a averti: “Ne fais pas sauter ma couverture.”

En 2014, Dolezal passait avec succès en tant que femme noire. Elle a même été élue présidente du chapitre de Spokane, Washington de la NAACP et a été félicitée pour l’avoir revitalisée. Mais tout s’est effondré en 2015 lorsque ses parents ont révélé qu’elle mentait sur sa race et qu’elle était en fait blanche. Où est Rachel Dolezal maintenant?

Au milieu de la controverse entourant l’identité raciale de Dolezal, elle a démissionné de son poste à la NAACP. Elle a également été démise de ses fonctions de présidente du Bureau de la Commission du médiateur de la police à Spokane après qu’une enquête a conclu qu’elle s’était livrée à «un modèle de faute». The Pacific Northwest Inlander – une publication à laquelle Dolezal avait contribué – a également rompu les liens avec elle, affirmant qu’ils se sentaient «manipulés et trompés».

Cependant, malgré la controverse (qui a attiré l’attention nationale), Dolezal n’a jamais reculé sur ses affirmations selon lesquelles elle était une femme noire. Elle a admis qu’elle était «née biologiquement de parents blancs», mais dit qu’elle voit la race comme une construction sociale et qu’elle s’identifie donc comme Noire.

Dans les années qui ont suivi, Dolezal a publié un mémoire sur son identité raciale intitulé In Full Color: Finding My Place in a Black and White World. Dans celui-ci, elle écrit sur la façon dont elle se considérait comme noire même dans la petite enfance – et même si elle n’a pas rencontré de vraie personne noire avant l’âge de 10 ans. À l’âge de 17 ans, elle a eu l’opportunité de passer ses vacances d’été à travailler pour la société de cartes de vœux d’un ami de la famille.

Elle écrit que le travail consistait principalement à être nounou et cuisinière, mais qu’elle a trouvé du réconfort dans L’Autobiographie de Miss Jane Pittman – un roman de fiction réaliste (qui a également été adapté dans un téléfilm) qui raconte l’histoire d’une personne asservie. qui a vécu l’émancipation. «Je pouvais encore comprendre des aspects de [Jane Pittman’s] lutte », a écrit Dolezal. «Je n’ai certainement pas été asservi … mais cela n’aurait pas été trop difficile de m’appeler un serviteur sous contrat.

En mai 2018, l’État de Washington a accusé Dolezal de vol de crime par fraude de guerre et de puerfure au deuxième degré. Dolezal a dû rembourser les fonds d’aide sociale et effectuer des travaux d’intérêt général.

Selon son site Web, Dolezal est une «artiste, militante et auteur». Elle publie régulièrement des photos de ses œuvres en ligne et elles sont disponibles à l’achat sur son site Web. Bien qu’elle ait été précédemment embauchée à l’Université Easter Washington sur une base trimestrielle en tant qu’instructrice dans le programme Africana Education, l’université a déclaré en 2015 qu’elle n’était plus une employée.

Dolezal a également sa propre chaîne YouTube où elle publie une variété de vidéos, y compris des recettes préférées personnelles, des conseils de beauté et ses conseils pour résoudre les problèmes de justice sociale. Pour la plupart, Dolezal a réussi à ne pas faire la une des journaux au cours des dernières années, mais continue d’être une personnalité publique très fascinante (et controversée).

