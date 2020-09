Si vous êtes un passionné de Renovation Island, vous savez probablement tout sur les Baeumler et sur la façon dont Bryan et Sarah ont pu transformer leur passion pour les projets de bricolage à domicile en une production à grande échelle. Ce qui est super impressionnant, c’est que Bryan a tout le travail effectué sous sa propre société de production – donc il exécute non seulement les projets de rénovation lui-même, il est également responsable de leur tournage. Et les fans sont ravis de voir jusqu’où il va mener sa nouvelle émission, Renovation Inc.

Où est ‘Renovation Inc.’ filmé?

Alors que Renovation Island a lieu aux Bahamas, Inc. est en fait basée au Canada, pays natal de Bryan. De 1995 à 2003, Bryan a travaillé dans la construction en tant que constructeur jusqu’à ce qu’il décide finalement d’ouvrir sa propre entreprise, qui est ensuite devenue Baeumler Quality Construction and Renovations Inc.

Renovation Inc. suit en fait les activités quotidiennes de Bryan qui dirige sa petite entreprise et tous les différents emplois qu’il assume dans la région du grand Toronto en Ontario, au Canada.

Source: HGTV

Les activités commerciales de Bryan sont gérées à partir d’Oakville et de Burlington, qui sont à environ 45 minutes à une heure de route (avec circulation) de Toronto. BQC a été créée en 2008 après la fusion de la société Bryan avec les armoires de Stuart Bailey, et la fusion a donné lieu à l’une des plus importantes opérations de passation de marchés dans la région de l’Ontario.

Ce qui est génial, c’est que les activités de BQC se sont développées de la construction et de l’ébénisterie aux bras médiatiques, et qu’ils ont même leur propre programme de certification.

Les normes de l’entreprise sont si élevées que lorsqu’elles sont surchargées de travail, elles confient des projets à ceux qui sont certifiés par leur entreprise, donnant également du travail à d’autres entrepreneurs locaux. Cette même certification est étendue à la BQC Family Foundation, un organisme de bienfaisance qui mène des projets de construction au profit des enfants.

Si vous êtes un Canadien ayant une affinité pour la télé-réalité de rénovation domiciliaire, vous avez probablement vu Renovation Inc. sur vos stations locales du Nord; l’émission a commencé à être diffusée dans le chapeau américain en 2016.

Pour Bryan et Sarah, ils sont heureux que leurs émissions aient suscité un tel attrait et ils sont ravis que le public américain voie comment ils ont vraiment démarré leur entreprise.

En fait, 5 des villas, toutes les chambres de l’hôtel et tous les espaces communs sont entièrement accessibles. 🙂 À la télévision (y compris les informations), vous ne voyez pas toujours tout ce qui se passe ou auquel on pense … https://t.co/Bh6QNbwAPc – Bryan Baeumler (@Bryan_Baeumler) 28 août 2020

Source: Twitter

“C’était tellement excitant pour Sarah et moi de partager nos aventures aux Bahamas avec les fans de HGTV sur Renovation Island”, a déclaré Bryan, selon HGTV. “Maintenant, nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée de remonter le temps et de vous montrer ce que nous faisions avant de déménager sur l’île et comment tout a commencé.”

Renovation Island a été un franc succès pour HGTV, et si l’idée de construire un hôtel paradisiaque en surface semble être une idée plus délicate qu’une émission quotidienne sur la gestion d’une entreprise de construction réussie, ce n’est probablement pas vrai.

Il est important de se rappeler que c’est la société de production de Bryan qui filme la série à la fin de la journée, donc si vous êtes un fan de Renovation Island, il y a de fortes chances que vous soyez un grand fan de Renovation Inc., aussi. Après tout, il mettra en vedette les Baeumler et partagera plus que probablement beaucoup de thèmes récurrents.

Bien sûr, vous ne verrez pas de plages de sable et de palmiers, mais cela donne également un aperçu plus approfondi du succès des Baeumler.

