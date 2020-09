Le « Greek Freak » pourrait appeler et toucher une équipe plus populaire

Giannis Antetokounmpo est le joueur le plus dominant de la NBA, de cela il n’y a aucun doute pour le moment; sa présence physique impressionnante et sa qualité technique qui s’améliore de jour en jour font de lui l’ennemi à vaincre chaque nuit, chaque saison, toutes les séries éliminatoires … a déçu deux années de suite.

C’est vrai, ce n’est pas la faute de Giannis, mais les Milwaukee Bucks ont humiliamment perdu contre le Miami Heat en demi-finale de conférence et ils ont jeté À la mer une saison régulière de domination totale dans la NBA Est, en grande partie, grâce à chiffres brutaux et contribution d’Antetokounmpo, qui sera sûrement nommé le joueur le plus précieux de la ligue

Giannis a un contrat jusqu’en 2021 et resterait comme l’agent libre le plus recherché ces derniers tempsIl semble difficile d’arriver au point d’être, mais En NBA ces jours-ci, tout peut arriver.

« Anteto », car ses amis font maintenant face à une décision difficile, probablement le plus important à ce jour dans sa carrière et qui peut définir votre avenir en tant que professionnel:

Le premier d’entre eux et aussi le plus romantique est que engagez-vous pour les Bucks à court terme et renouvelez votre contrat pour essayer d’obtenir le championnat convoité de petit marché qu’il a à Milwaukee.

Un troc de joueurs avant le prochain match des étoiles (Février 2021) ressemble à la perspective la plus vraie dans le futur de l’étoile brillante Je pourrais rejoindre une équipe plus populaire et ensuite oui Explosez en tant que plus grande star d’aujourd’hui de la NBA dans le monde.

Ceux-ci sont certaines des options Très probablement pour l’avenir de l’incroyable joueur grec:

chaleur de Miami

L’équipe de Floride, Il a l’œil sur le « Greek Freak » pendant quelques saisons et semble avoir ce qu’il faut pour le loger: espace salarial sur la paie et plusieurs joueurs qui pourraient échanger avec Milwaukee.

Guerriers de l’état d’or

Oui, même si cela semble utopique, l’équipe de San Francisco pourrait tenter Antetokounmpo rencontrer Curry, Green et Klay Thompson pour faire revivre la dynastie.

New York Knicks

L’équipe la plus précieuse de la NBA est également la plus perdante des 20 dernières années, il est poussé par une figure des proportions de Giannis à démarrer une reconstruction.