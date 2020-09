Il est maintenant disponible, mais où puis-je regarder le Painted Bird en ligne? Voici comment découvrir l’un des films les plus controversés de mémoire récente.

Pourquoi regardons-nous des films?

Il y a plusieurs raisons; pour le divertissement, le confort, pour découvrir d’autres cultures, nous-mêmes, l’histoire.

Nombreux sont les publics qui ne souhaitent pas être confrontés au cinéma. D’autre part, il y a ceux qui apprécient d’être interpellés et recherchent par la suite des films qui peuvent être décrits par des spectateurs moins aguerris comme des tests d’endurance.

Les cinéphiles qui recherchent des efforts pour repousser les limites connaissent des personnalités comme Gaspar Noé, Lars von Trier, Pier Paolo Pasolini, Carlos Reygadas et Michael Haneke.

Cependant, cette année, l’attention de ces cercles a été fermement tournée vers le réalisateur tchèque Václav Marhoul et son dernier – et troisième – long métrage, The Painted Bird.

En tant qu’adaptation du roman du même nom de Jerzy Kosiński de 1965, nous nous concentrons sur le voyage angoissant d’un jeune garçon qui navigue dans l’Europe de l’Est en guerre, rencontrant la brutalité et les abus à chaque tournant.

Sa première au 76e Festival international du film de Venise a provoqué des débrayages de la part d’un public dégoûté, mais elle a été ovationnée au 35e Festival international du film de Varsovie.

Le film était destiné à se diviser, mais voici comment voir de quel côté vous êtes assis …

image tirée de «The Painted Bird», Silver Screen et al., IMDb

Où puis-je regarder The Painted Bird en ligne?

The Painted Bird est disponible en streaming sur un certain nombre de plates-formes, y compris Amazon Prime Video. Voici la liste complète.

Comme le souligne Eureka Video, The Painted Bird est disponible en streaming aux endroits suivants:

Amazon Prime Video BFI Player Curzon Home Cinéma

Rio Cinema Online Vimeo On Demand

Il est disponible en streaming à partir du vendredi 11 septembre 2020 et la source note également qu’il est projeté dans une variété de cinémas.

Donc, si vous souhaitez plutôt le voir sur grand écran, assurez-vous de vous rendre sur le site Web et de vérifier s’il est diffusé dans votre région.

Le streaming est-il gratuit?

Non, The Painted Bird n’est pas disponible pour diffuser gratuitement dans les endroits susmentionnés.

Sur Amazon Prime Video, le prix de la location en HD est de 9,99 £. De même, il en coûte 10,00 £ sur BFI Player.

Il coûte 9,99 £ sur Curzon Home Cinema, mais il convient de noter qu’une réduction est offerte aux membres, il peut donc valoir la peine de s’inscrire et de louer à partir de là.

Dans l’ensemble, vous envisagez essentiellement de dépenser 10 £ si vous voulez le regarder pendant que le buzz entourant le film est toujours fort.

Il sera également probablement disponible sur des sites de téléchargement illégaux, mais nous ne tolérons ni ne promouvons des sites de ce type. Le moyen légal, facile et sûr d’accéder au film consiste à utiliser les sources énumérées ci-dessus.

★ ★ ★ ★ ★ LE GARDIEN

★ ★ ★ ★ ★ LES NOUVELLES DE HOLLYWOOD

★ ★ ★ ★ ★ HORAIRES RADIO

★ ★ ★ ★ ★ TEMPS IRLANDAIS

★ ★ ★ ★ ★ DMOVIES Le chef-d’œuvre cinématographique de Vaclav Marhoul THE PAINTED BIRD est au cinéma et en streaming MAINTENANT. https://t.co/2DjjE4Z2Gm pic.twitter.com/bVWpqQ05ul – Eureka Entertainment (@Eurekavideo) 11 septembre 2020

Le public parle de The Painted Bird sur Twitter

Un certain nombre de téléspectateurs ont déjà partagé leurs réflexions sur le film sur Twitter et la discussion devrait clairement se poursuivre pendant un certain temps.

Découvrez une sélection de tweets:

L’OISEAU PEINT (2020) est l’un des meilleurs films de l’année à ce jour: un chef-d’œuvre troublant et inoubliable avec un brillant accent mis sur l’imagerie plutôt que sur le dialogue. Puissant, parfaitement moulé et magnifiquement réalisé, le travail de près de trois heures est frappant dans son utilisation du noir et blanc. – Andrew Buckner (@ moviesforlife09) 20 juillet 2020

J’ai pris la décision de ne pas revoir The Painted Bird parce que je n’ai rien de bon à dire à ce sujet. Fils de Saul, ce n’est pas le cas. – Linda Marric (@Linda_Marric) 11 septembre 2020

Le Painted Bird porte ses influences sur sa pochette, ce qui est dommage car tout ce à quoi je pouvais penser était comment quelqu’un a déjà fait mieux. C’était toujours un bon film mais j’aurais aimé que le réalisateur essaie plus souvent les choses à sa manière. – Logan (@Mc_Bumpy) 18 juillet 2020

J’ai regardé le film The Painted Bird hier soir. Bon film à regarder si un désastre est sur le point de nous anéantir. Le film vous fera penser: “Eh bien, pas de grosse perte.” – Ronald A. Lindsay (@RALindsay) 9 août 2020

