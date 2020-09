Les cinéphiles britanniques pourront se sentir comme des rois grâce à une série de films drive-in organisée au domaine de la reine Elizabeth II à Sandringham.

À partir du 25 septembre, la maison privée de 20 000 acres de la reine Elizabeth et de plusieurs anciens monarques projettera des films primés, comme «1917», «A Star Is Born», «Bohemian Rhapsody» et plus encore.

Le film de guerre primé aux Oscars de Sam Mendes débutera la série drive-in à 17 h le 25 septembre, suivi de «Rocketman», au tour de Taron Egerton en tant que légendaire musicien britannique Elton John, à 21 h.

Un trio de films drive-in suit les deux prochains jours. «Toy Story» originale de Pixar jouera à 13 h le 26 septembre, puis la comédie musicale «The Greatest Showman» de Hugh Jackman sera diffusée à 17 h, et enfin «Bohemian Rhapsody», le drame biographique sur le groupe de rock britannique Queen, se terminera la nuit à 21h

Le dernier jour, le 27 septembre, maintient le thème musical avec des films classiques et des titres plus récents. Le film d’animation de Disney «Moana» jouera à 13 h, la comédie musicale emblématique des années 70 «Grease» fait vibrer l’écran à 17 h, et Bradley Cooper et Lady Gaga, lauréate d’un Oscar «A Star Is Born», clôturera la série à 21 h.

Les billets commencent à 32,50 £, et les clients peuvent payer 7,50 £ supplémentaires pour ajouter une table, des chaises et du pop-corn à côté de leurs véhicules. Chaque voiture sera garée dans des zones désignées qui sont socialement éloignées les unes des autres, et les invités peuvent syntoniser le son des films à l’aide d’un émetteur dans leur voiture. Des concessions cinématographiques typiques sont disponibles, comme du maïs soufflé, des boissons alcoolisées et des sodas, et des vendeurs de nourriture en rotation viendront pendant les films.