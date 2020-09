Le Festival du film Urbanworld ouvrira sa 24e édition avec le premier film de David Oyelowo «The Water Man» le 23 septembre.

Oyelowo joue dans le film d’aventure fantastique qui suit un garçon qui se lance dans une quête pour sauver sa mère malade en recherchant une figure mythique qui aurait des pouvoirs de guérison magiques. Une conversation avec Oyelowo, Rosario Dawson, Lonnie Chavis et Amiah Miller animée par Ava DuVernay suivra immédiatement la projection, ainsi qu’une performance musicale spéciale d’Alice Smith. «The Water Man» sera présenté en première le 19 septembre à l’aéroport international de Toronto. Festival du film.

«Dans une année de changement inimaginable, nous restons inspirés par la créativité, la culture et la communauté qui prévalent dans ce nouveau monde virtuel courageux», a déclaré Gabrielle Glore, directrice du festival et responsable de la programmation. «La narration puissante est maintenant plus importante que jamais et Urbanworld est fier d’être une plate-forme cohérente qui rassemble les conteurs et les publics noirs, autochtones et de couleur du monde entier.

Le festival accueillera une conversation le 24 septembre autour de «Siempre, Luis» de HBO, un portrait de l’activiste Luis A. Miranda Jr., le père de Lin-Manuel Miranda. La discussion comprendra des extraits du film et des panélistes, le réalisateur John James et Miranda. Il sera animé par le journaliste Julio Ricardo Varela.

“Bad Hair” de Hulu sera projeté le 24 septembre. La satire d’horreur, qui se déroule en 1989, suit une jeune femme ambitieuse qui se fait tisser pour réussir dans le monde obsédé par l’image de la musique télévisée. Une conversation suivra sur la création de le film avec le scénariste / réalisateur Justin Simien, Lena Waithe, Elle Lorraine et Kelly Rowland, animé par Tahira Joy.

Amy Andrieux aura une conversation en tête-à-tête avec Alana Mayo, la nouvelle présidente d’Orion Pictures, le 25 septembre. La réalisatrice / co-scénariste de «Candyman» Nia DaCosta, Teyonah Parris et Vanessa Williams apparaîtront au festival à ce sujet. date d’une conversation, animée par la journaliste Kelley L. Carter. L’événement comprendra un aperçu et une discussion sur ce à quoi le public peut s’attendre

La programmation du 26 septembre mettra en vedette la série «Noughts & Crosses» de Peacock qui réinvente un univers alternatif dans lequel l’Afrique a colonisé l’Europe et la structure du pouvoir racial telle que nous la connaissons est bouleversée. Les stars Masali Baduza et Paterson Joseph discuteront de la série avec la journaliste Isha Sesay.

AMC Networks présentera un événement en trois parties le 26 septembre avec des membres de la distribution de «Gangs of London», «Soulmates» et «The Walking Dead: World Beyond». Radha Blank discutera de son film “The Forty-Year-Old Version” dans une conversation menée par le scénariste / réalisateur Robert Townsend. Une projection et une conversation sur «Charm City Kings» de HBO Max ont également été programmées avec le réalisateur Angel Manuel Soto, le producteur Caleeb Pinkett et les stars Jahi Di’Allo Winston et Will Catlett.

David E. Talbert et sa femme / partenaire de production Lyn Sisson-Talbert discuteront du prochain “Jingle Jangle: A Christmas Journey” le 27 septembre. Le festival se clôturera ce jour-là avec “Come Away”, qui met en vedette Oyelowo et Angelina Jolie. La projection sera suivie d’une conversation animée par Stacy Spikes, fondatrice du Urbanworld Film Festival, avec Oyelowo et l’actrice Kiera Chansa.