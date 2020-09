Au-dessus de la lune, une nouvelle comédie musicale animée de Netflix, n’a pas une mais deux vidéos différentes pour vous aujourd’hui, alors considérez-vous comme béni. Une featurette de making-of se déroule dans les coulisses de la production, tandis qu’un clip vidéo présente le premier single du film, «Rocket to the Moon». Regardez les deux vidéos ci-dessous avant les débuts du film en octobre.

Clip vidéo sur la lune

Ci-dessus, vous pouvez voir la vidéo lyrique de «Rocket to the Moon» de la bande originale d’Over the Moon, interprétée par Cathy Anget écrit par Christopher Curtis, Marjorie Duffield, Helen Park. Dans Over the Moon, «Alimentée par la détermination et la passion de la science, une jeune fille brillante construit une fusée sur la lune pour prouver l’existence d’une légendaire déesse de la lune. Là, elle se retrouve dans une quête inattendue et découvre une terre fantasque de créatures fantastiques. Réalisé par la légende de l’animation Glen Keane, et produit par Gennie Rim et Peilin Chou, Over the Moon est une aventure musicale exaltante sur le fait d’aller de l’avant, d’embrasser l’inattendu et le pouvoir de l’imagination.

Netflix publie sa propre grande comédie musicale animée semble être un peu un gros problème. Seront-ils capables de rivaliser avec des gens comme Disney? Probablement pas! Mais cela donnera certainement aux téléspectateurs plus d’options – surtout maintenant, avec autant de gens coincés à la maison.

En plus du clip vidéo, il y a aussi cette vidéo qui donne un aperçu des coulisses de la chanson «Rocket to the Moon».

Over the Moon Featurette

«Lorsque vous avez une émotion à communiquer et que vous l’avez racontée de toutes les manières possibles, et que vous avez encore plus à dire, demandez à votre personnage de s’asseoir et de la chanter», déclare le réalisateur Glen Keane. Keane continue également à louer le chant de la star Cathy Ang. Et sur la base de tout ce qui se trouve ici, on dirait que « Rocket to the Moon » est la chanson « I Want » du film – la chanson où le personnage principal de la comédie musicale chante ce qu’il souhaite.

Fonctionnalités Over the Moon Cathy Ang (Fei Fei), Phillipa Soo (Changement), Robert G. Chiu (Menton), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papa), Ruthie Ann Miles (Maman), Margaret Cho (Tante Ling), Kimiko Glenn (Tante Mei), Artt Butler (Oncle), et Sandra Oh (Mme Zhong), avec un script de Audrey Wells, décédé en 2018. Cherchez le film sur Netflix 23 octobre.

