Si vous avez manqué la présentation du groupe américain haricots à oeil noir Dans la dernière édition des MTV VMA, le 21 octobre vous la reverrez avec l’une des stars de la musique urbaine du moment, Ozuna.

haricots à oeil noir et Ozuna composent la liste des stars qui participeront à la cérémonie de remise des prix du Panneau d’affichage latin, qui aura lieu le 21 octobre à l’arène sportive du BB&T Center, située au nord de Miami, aux États-Unis.

L’événement musical réunira une importante constellation de stars de toute l’Amérique latine et comme prévu, il aura son tout nouveau tapis rouge.

Ozuna, qui montera sur scène pour interpréter son dernier tube « Mamacita » avec haricots à oeil noir, se répète cette année comme l’un des artistes masculins avec le plus de nominations, 14 au total.

Près de haricots à oeil noir et OzunaIl y aura les Portoricains Wisin, Farruko et Myke Towers, les Cubains de Gente de Zona, le Panaméen Sech et les Mexicains Jesse and Joy et Gerardo Ortiz.