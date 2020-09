Sharon et Ozzy Osbourne expliqueront le moment où il a tenté de la tuer alors qu’il était drogué dans un prochain documentaire sur sa vie.

Alors qu’il vivait dans le Buckinghamshire en 1989, le leader de Black Sabbath a approché sa femme après qu’elle venait de coucher leurs enfants, Aimee, Kelly et Jack, et a calmement expliqué qu’il avait «décidé» qu’elle devait mourir.

Selon The Sun, l’animateur de The Talk a déclaré dans le documentaire: «Je n’avais aucune idée de qui était assis en face de moi sur le canapé mais ce n’était pas mon mari. Il va à un stade où il obtient ce regard dans ses yeux, les volets étaient fermés et je ne pouvais tout simplement pas le rejoindre. Et il a juste dit: «Nous avons décidé que vous devez mourir. Il était calme – très calme – puis soudain il s’est jeté sur moi et a juste plongé sur moi et a commencé à m’étouffer.

«Il m’a mis au sol au-dessus de moi et je cherchais des choses sur la table. J’ai senti le bouton de panique et je l’ai juste appuyé et la chose suivante que je sais, les flics étaient là », a-t-elle poursuivi.

Ozzy a ajouté: «Ce n’est pas exactement l’une de mes plus grandes réalisations. Tout ce dont je me souviens, c’est de m’être réveillé dans la prison d’Amersham et j’ai demandé au flic: «Pourquoi suis-je ici? Et il dit: «Vous voulez que je lise votre accusation? Alors il a lu: ‘John Michael Osbourne, vous avez été arrêté pour tentative de meurtre.’ »

Le divorce se profilait après l’incident, mais ils ont finalement décidé de rester ensemble pour les enfants.

«Dieu merci, le juge l’a mis en traitement pendant six mois», se souvient-elle, «j’ai eu le temps de vraiment réfléchir à ce qu’il devait faire. Je lui ai dit: ‘Je ne veux pas d’argent mais si vous recommencez, soit je vais vous tuer, soit vous allez me tuer. Et tu veux ça pour les enfants? »