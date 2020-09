Consommation de pamplemousse ou le pamplemousse est devenu populaire ces dernières années parmi la population fitness et la raison en est très simple, grâce à sa faible quantité de sucre et sa forte teneur en antioxydants qui préviennent le vieillissement prématuré et autres maux que nous vous disons ici.

Allié pour maigrir. La pamplemousse Non seulement il est riche en fibres, mais il contient un pourcentage élevé d’eau, 90% pour être exact, ce qui accélère la lipolyse, un processus par lequel la graisse est transformée pour répondre aux besoins énergétiques du corps, empêchant ainsi les fringales.

Bon pour la peau. En plus d’avoir du potassium, du calcium, du fer, du phosphore et du magnésium, le pamplemousse C’est une source de vitamine C, B2, B3, qui stimule la production de collagène, une protéine responsable de la fermeté et de l’élasticité de la peau.

Le pamplemousse contient 90% d’eau

Aide à la digestion. Son apport en acide malique facilite la digestion des aliments pour vous éviter de souffrir de constipation, de reflux ou de colite, sans oublier qu’il nettoie le tractus intestinal. Par conséquent, vous devez le consommer quotidiennement.

Stimule la production d’insuline. Quelques études du Massachusetts General Hospital (aux États-Unis) et de l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël) ont convenu qu’un antioxydant présent dans pamplemousse l’insuline augmente.

