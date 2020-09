La valeur de l’université américaine diminue fortement d’année en année. Avec des professeurs auxiliaires surchargés devenant la norme, des taux d’admission incroyablement élevés et une «baisse générale de la barre» en ce qui concerne les cours, il n’est pas étonnant que même les grandes entreprises, comme Tesla, ne se soucient pas vraiment de savoir si vous avez gagné vous-même un diplôme de quatre ans. L’incapacité de nombreux étudiants à faire la transition de leurs diplômes à des emplois rémunérés est un autre problème que les récents diplômés d’université ont.

Cela n’aide pas non plus le fait qu’il y a beaucoup de majors qui ne sont pas vraiment en forte demande en ce qui concerne la main-d’œuvre. Il y a une énorme demande de travailleurs qualifiés formés au pays, mais les Américains, chaque année, évitent les écoles de métiers dans les industries qui nécessitent des travailleurs immédiatement au lieu de «projets passionnés».

Parlant d’expérience personnelle, j’avais eu l’idée d’apprendre à souder afin de pouvoir gagner un revenu décent pour payer des cours de théâtre et d’écriture indépendants à temps partiel.

En tant que fils d’un père immigré, il a d’abord soutenu que ce genre de travail était «en dessous de moi» et voulait plutôt me voir entrer dans une école de commerce. Plutôt que d’écouter mon instinct, j’ai décidé de suivre les conseils de mon père et maintenant j’ai une tonne de dettes. Personnellement, mon université ne m’a pas vraiment aidé à obtenir les emplois que j’ai reçus; au lieu de cela, j’ai mis à profit les connexions via les médias sociaux, j’ai pris tous les emplois que je pouvais et j’ai fait de mon mieux pour faire un excellent travail.

C’était un travail amusant et exténuant qui a pris beaucoup de temps, mais j’ai fini par obtenir un concert d’écriture que j’adore (merci à DFY pour avoir pris une chance sur moi il y a des années). Bien que j’aie appris des quelques cours que j’ai suivis (que j’aurais payé de ma poche, encore une fois, à temps partiel de toute façon), j’ai été aveuglé par le fait qu’un diplôme serait en quelque sorte mon billet d’or pour un emploi avec un salaire décent et des prestations de santé.

Ce n’était pas le cas. Et de plus en plus d’Américains découvrent cela par eux-mêmes, malheureusement.

Et d’après le son, c’est ce à quoi pensait ce père après avoir entendu que sa fille prévoyait de changer sa spécialité de génie mécanique aux études féminines.

C’était une décision qui ne lui convenait pas, et il a posté à l’AITA de Reddit pour savoir s’il était un «trou» pour avoir adopté cette position.

Il a admis que même s’il avait des opinions politiques différentes de celles de sa fille, il voulait savoir quel était le potentiel de revenu d’un diplôme d’études féminines et si elle pouvait proposer un plan quelconque sur la façon dont elle obtiendrait un emploi rémunéré après l’avoir gagnée. diplôme dans le programme.

Cependant, elle n’a pas pris trop de bienveillance à son ultimatum pour avoir refusé catégoriquement de payer le diplôme, et maintenant les deux ne se parlent plus.

Il y avait beaucoup de gens qui étaient d’accord pour dire que le père en question était effectivement un imbécile pour sa fille, mais les gens ont offert une litanie de raisons différentes. Plusieurs personnes pensaient qu’il était extrêmement provincial dans son évaluation des études féminines en tant que cheminement de carrière potentiel.

Il a été accusé d’être “misogyne” et un groupe de personnes a supposé qu’il était un fervent partisan de Trump qui ne faisait que faire caca les guerriers et les militants de la justice sociale.

Il a toutefois soutenu que son plus grand souci était simplement de s’assurer que sa fille puisse se garantir un cheminement de carrière viable.

D’un autre côté, il y avait aussi un tas de gens qui pensaient que puisque c’était son argent, il pouvait en faire ce qu’il voulait – et qu’il était en fait un parent formidable qui s’inquiétait juste que sa fille ne trouve pas d’emploi. quand elle a obtenu son diplôme.

D’autres pensaient qu’il aurait pu transmettre de telles craintes à sa fille de manière plus affable et constructive et l’encouragerait, si l’activisme est vraiment sa passion, à développer un moyen de s’assurer qu’il ne puisse pas être seulement une forme d’épanouissement personnel. , mais aussi la sécurité financière.

Il existe en fait plusieurs cheminements de carrière que les personnes qui se spécialisent en études féminines pourraient se procurer, et le salaire médian est de 75 373 $ par année. Beaucoup de ces emplois sont dans l’éducation, mais ces diplômes peuvent également faire la transition vers des carrières juridiques, qui paient beaucoup plus que celles des enseignants et des professeurs.

Qu’est-ce que tu penses? Ce père avait-il tort dans sa façon d’aborder le sujet? Ou at-il un point?

