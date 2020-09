Paramount acquiert les droits de licence de divertissement à domicile et de télévision sur trois films

Paramount Pictures a obtenu les droits de licence de divertissement à domicile et de télévision pour trois longs métrages de Romulus Entertainment, dont Margot Robbie’s Pays de rêve, Jungleland avec Charlie Hunnam et le drame policier Ravine.

«Nous sommes ravis de proposer ces films exceptionnels à un public du monde entier grâce à une combinaison de plates-formes de divertissement à domicile et de licences de télévision». a déclaré Dan Cohen, président, ViacomCBS Global Distribution Group. «Avec des castings de premier ordre et des talents créatifs, ces films offrent des histoires captivantes qui plairont à un large éventail de téléspectateurs.»

«C’est un honneur pour nos films de côtoyer la riche tradition cinématographique que Paramount a mise en avant depuis plus d’un siècle», a ajouté Brad Feinstein, PDG de Romulus Entertainment. «Ces trois films racontent chacun des histoires uniques et nous sommes extrêmement chanceux d’avoir travaillé aux côtés de talents et de réalisateurs aussi incroyables qui les ont fait vivre. Nous sommes impatients de travailler avec Paramount pour les amener à un public mondial. »

Dans Pays de rêve, Margot Robbie livre une performance fascinante en tant que braqueur de banque hors-la-loi pendant la Grande Dépression qui s’implique avec un jeune homme qui doit choisir entre collecter la prime sur sa tête ou suivre son cœur.

Le film met également en vedette Finn Cole, Travis Fimmel et Garrett Hedlund. Pays de rêve a été écrit par Nicolaas Zwart et réalisé par Miles Joris-Peyrafitte et produit par Tom Ackerley, Josey McNamara, Margot Robbie, Brad Feinstein, Rian Cahill et Brian Kavanaugh-Jones.

Dans Jungleland, Charlie Hunnam et Jack O’Connell incarnent des frères qui tentent d’échapper à leur situation en parcourant le pays pour un match de boxe à mains nues qui devient un combat pour leur vie. Le film met également en vedette Jessica Barden. Jungleland a été réalisé par Max Winkler qui a co-écrit le scénario avec Theodore B. Bressman et David Branson Smith. Le film a été produit par Jules Daly, Brad Feinstein, Ryan Stowell et Kevin Walsh.

Dans Ravine, trois adolescents mécontents se déchaînent dans les rues impitoyables de Los Angeles alors qu’ils cherchent à se venger de toutes les façons dont le monde leur a fait échouer à travers une série de crimes de plus en plus violents. Le film met en vedette Amber Heard, Jonathan Majors, John Corbett, Terrence Howard, Charlie Plummer et Robin Givens. Ravine a été réalisé par Nabil Elderkin et écrit par Marcus J. Guillory. Les producteurs incluent Brad Feinstein, Ben Pugh, Tom Butterfield, Alex Georgiou et Corey Smyth.

Les films seront diffusés dans certains cinémas américains par Vertical Entertainment parallèlement à leur sortie sur les plateformes de divertissement à domicile.