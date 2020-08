Dans son nouveau documentaire This Is Paris, présenté en première le 14 septembre sur YouTube, Paris Hilton révèle les abus qu’elle a subis à l’école Provo Canyon dans l’Utah.

Rick et Kathy Hilton ont envoyé leur fille de 17 ans au pensionnat parce qu’elle se rebellait et se faufilait dans les clubs alors qu’elle vivait à New York.

Hilton et certains de ses camarades de classe ont parlé de leur horrible expérience alors qu’ils fréquentaient l’internat, qui prétendait se concentrer sur le développement comportemental et mental.

«Le personnel dirait des choses terribles. Ils me faisaient constamment me sentir mal dans ma peau et m’intimidaient. Je pense que leur objectif était de nous briser. Et ils étaient physiquement violents, nous frappant et nous étranglant. Ils voulaient instiller la peur chez les enfants afin que nous ayons trop peur de leur désobéir », a déclaré Hilton à People. «Ils attrapaient le téléphone ou déchiraient les lettres que j’avais écrites, me disant:« Personne ne va te croire ». Et le personnel disait aux parents que les enfants mentaient, donc mes parents n’avaient aucune idée de ce qui se passait. “

«J’avais des crises de panique et je pleurais tous les jours», a ajouté Hilton. «J’étais tellement misérable. Je me sentais prisonnier et je détestais la vie.

Quand Hilton a eu 18 ans, elle a quitté l’école mais était terrifiée à l’idée de parler de son expérience.

«Je veux que ces endroits soient fermés», a déclaré Hilton. «Je veux qu’ils soient tenus responsables. Et je veux être une voix pour les enfants et maintenant les adultes du monde entier qui ont vécu des expériences similaires. Je veux que ça s’arrête pour de bon et je ferai tout ce que je peux pour y arriver.

This Is Paris sera diffusé le 14 septembre sur la chaîne YouTube de Hilton.