Les paroles et le clip de “Ice Cream” de Blackpink et Selena Gomez ne manqueront pas d’être un régal juste à temps pour la fin de l’été!

“Ice Cream” est le dernier single du premier album de Blackpink, qui sortira le 2 octobre. Avant sa sortie, les membres Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa, ainsi que le collaborateur invité Gomez, ont taquiné une musique lumineuse et colorée vidéo avec Gomez en tant que chauffeur de camion de crème glacée.

Regardez le teaser du clip vidéo ci-dessous.

Blackpink et Gomez ne sont pas les seules pop stars à avoir travaillé sur le morceau: Ariana Grande et Victoria Monet ont également co-écrit la chanson. “Fier de l’équipe et tellement excité pour ça”, a écrit Grande dans une histoire Instagram. “Tant d’amour pour cette équipe et ces dames !!!!”

Les fans pourront non seulement apprécier la chanson mais aussi une nouvelle saveur de glace créée par Gomez en partenariat avec Serendipity. “Pour le remix de Cookies & Cream, je voulais donner ma touche personnelle à cette saveur classique en la faisant avec de la glace à la vanille rose comme un clin d’œil à mes filles BLACKPINK et célébrer notre nouvelle chanson ‘Ice Cream'”, a déclaré Gomez dans un communiqué de presse.

Apprenez ci-dessous les paroles complètes de Blackpink et Selena Gomez “Ice Cream” dès qu’elles seront disponibles.