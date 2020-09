La dernière sensation virale est un perroquet qui imite Beyonce avec une précision attachante.

Un perroquet chantant au Lincolnshire Wildlife Park est devenu une sensation du jour au lendemain en donnant la sérénade aux visiteurs avec des chansons à succès des chanteuses comme Beyoncé, Katy Perry et Lady Gaga.

Déjà favori des habitants de Friskney, en Angleterre, le perroquet amazonien de 9 ans à couronne jaune, Chico, a fait des vagues dans le monde entier lorsqu’un clip de l’oiseau ceinturant «If I Were A Boy» de Beyoncé est devenu viral. Dans le clip téléchargé sur les réseaux sociaux, le perroquet peut être vu livrer une interprétation presque parfaite des premières lignes du succès de la superstar en 2008 à une foule de visiteurs émerveillés.

Il s’avère que Chico a un certain nombre d’autres morceaux dans sa manche (euh, aile), y compris « Poker Face » de Lady Gaga, « Firework » de Katy Perry et « You Drive Me Crazy » de Gnarls Barkley, selon son ancien propriétaire.

«Après plus de 25 ans de travail avec ces oiseaux incroyables, ils ne cessent toujours de m’étonner», a déclaré Steve Nichols, PDG du Lincolnshire Wildlife Park. «

Les perroquets à couronne jaune font partie des rares oiseaux capables d’imiter et de prononcer de manière étrange la parole humaine, et même de la contextualiser dans une certaine mesure. Depuis que Chico est devenu viral, la page Facebook du parc a été remplie de commentaires montrant l’amour de Chico et de son talent déconcertant, les fans du monde entier demandant même quelles chansons ils veulent entendre ensuite du perroquet.

« S’il vous plaît, nous devons voir et entendre plus de Chico !!! » une personne a écrit sur Facebook.

«Ça sonne mieux que Beyoncé», lit-on dans un autre.

L’attention a été si répandue que le parc a même créé une page instagram (@chicoparrot) pour le perroquet afin que les fans puissent avoir accès à tout le contenu lié à Chico que leur cœur désire.

