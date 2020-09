Une nouvelle offre résolument sombre pour la saison d’Halloween, Party City a mis en pré-commande l’accessoire « Animated Dead Georgie », basé sur une scène de l’année dernière IT: Chapitre deux.

Debout 50 « de haut et 27 » de large, l’animatronic sous licence officielle comprend une ampoule LED et un adaptateur 6V A / C. Non seulement il bouge, mais l’œil de Georgie s’illumine.

La description officielle se lit comme suit: « Hantez votre quartier avec le visage zombifié de Dead Georgie from It Chapter 2. Cet animatronique déplace le bras tenant le ballon pour révéler le visage horrible de Georgie morte avec un œil allumé, tout en jouant des sons du film. »

Party City vend «Dead Georgie» pour 159,99 $, avec une date d’arrivée le 15 septembre.