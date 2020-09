Dire que l’entraînement l’a gardé sain d’esprit pendant cette période difficile de la pandémie de coronavirus, Prasanna a déclaré qu’il travaillait sur les abdominaux et la poitrine.

Aishwarya R



L’acteur populaire de Kollywood, Prasanna, a fait la une des journaux avec ses publications virales sur les réseaux sociaux. Depuis son article sur l’augmentation de la facture d’électricité pendant le verrouillage jusqu’au moment où il a partagé la photo de son deuxième enfant, l’acteur a fait la une des journaux à plusieurs reprises. Maintenant, il a posté sa vidéo d’entraînement sur son espace Instagram, et c’est un autre levier de fixation d’objectifs. Dire que l’entraînement l’a gardé sain d’esprit, l’acteur a déclaré qu’il travaillait sur les abdominaux et la poitrine.

Il a partagé une vidéo du gymnase et a écrit sur sa page de médias sociaux: «Une séance d’abdominaux pendant le verrouillage! Au milieu de la folie, pour garder ma raison, le meilleur moyen que j’ai trouvé était de me garder en forme pour l’avenir in n out. Sur le plan du travail, Prasanna sera ensuite vue dans la suite du thriller d’action et d’investigation Thupparivalan (2017), Thupparivalan 2. Réalisé par Mysskin et Vishal, le film a Vishal comme acteur principal.

Il a également dans son minou, le remake tamoul de la comédie policière à succès Kannada Mayabazar 2016. Il a été vu pour la dernière fois avec Arun Vijay dans Mafia, où il a été vu jouer le principal antagoniste. Récemment, il a révélé qu’il serait également vu dans le prochain film de Samantha Akkineni réalisé par Ashwin Saravanan. Le film lui donnera un rôle clé. Plus de détails sur le film devraient être fournis prochainement.

