«Patria», la série phare de HBO España, a touché une corde sensible au Festival de San Sebastian en Espagne.

«’Patria’ est la série la plus importante de l’année, et aussi une merveille, qui émouvra tout le monde et nous donnera beaucoup de choses à dire», a tweeté Javier Zurro d’El Español. Cineuropa le salue comme une «série HBO extraordinaire».

Le huit-parter a été projeté dans son intégralité vendredi soir avec un intervalle de 90 minutes. Presque tout le public est revenu pour la seconde moitié, même si elle s’est terminée à 1h30 du matin

L’accueil robuste de «Patria» à Saint-Sébastien, situé au Pays Basque, n’a pas été donné quand on considère le sujet de la série.

Décrivant l’impact viscéral du conflit armé au Pays basque sur les gens normaux des deux côtés – ainsi que sur beaucoup d’entre eux – le scénario principal de la série tourne autour de Bitorri et Miren, deux femmes qui étaient autrefois les amis les plus proches.

Cela commence en 2010, alors que l’organisation terroriste basque ETA annonce qu’elle déposera les armes et Bitorri, qui meurt d’un cancer et veut la fermeture, prend un bus de Saint-Sébastien pour rentrer chez elle dans sa ville natale pour savoir qui en ETA a tué son mari, El Taxto, qui y dirigeait une petite entreprise. Miren, quant à elle, a sombré dans des remords aigus – à propos de la mort d’El Taxto et de l’emprisonnement de son fils, Joxe Mari, qui a rejoint l’ETA et a peut-être participé au meurtre d’El Taxto.

Une affiche sur écran partagé de «Patria» a provoqué une énorme controverse en Espagne juste avant le festival en représentant sur le côté gauche Bitorri agenouillé sur le cadavre de Taxto dans une rue, hurlant de douleur, et à droite, Joxe Mari nue et liée , allongé sur le sol dans une salle d’interrogatoire de prison, alors que ses interrogateurs boivent du café, indifférents à son sort. Cet espace égal impliquait une distance égale entre les deux côtés du conflit, ont soutenu les critiques de l’affiche.

Créée et écrite par Aitor Gabilondo («El Príncipe»), et mise en scène par Felix Viscarret («Sous les étoiles») et Óscar Pedraza («Vivir sin permiso»), la série elle-même dissipe ces notions, disent ceux qui l’ont vue en son intégralité. Il est fait «sans fausse équidistance ni noir et blanc», proclame El Pais.

Les premières réactions à la série, du moins en Espagne, soulignent la fascination de la fiction longue pour le public.

«Patria» adapte le roman de 646 pages de Fernando Aramburu du même titre, qui entrelace les histoires de plusieurs personnages. Interrogé lors d’une conférence de presse samedi sur la partie de l’histoire d’Aramburu qu’il voulait le mieux représenter à l’écran, Gabilondo a répondu que c’était le voyage de Bitorri et Miren initialement totalement séparés vers une étreinte finale. La série la plus acclamée en Espagne reste le personnage, pas l’action, le public investissant énormément dans le destin des protagonistes, débattant de ses raisons et de la morale qui peut être tirée.

«Patria» peut-elle aider à une réconciliation à grande échelle au Pays basque, ont demandé à ses décideurs lors de la conférence de presse. «La plupart des séries disparaissent rapidement», a déclaré Miguel Salvat, responsable de la programmation originale de HBO España. «Patria» suscitera la conversation. Comme le dit Aitor, le plus important n’est pas d’avoir raison, mais de pouvoir parler.

La série devait initialement être présentée en première mondiale à France’s Series Mania fin mars, puis être déployée le 17 mai aux États-Unis et dans 61 pays d’Europe et d’Amérique latine, une première pour HBO Europe. En mettant fin à certaines parties de la post-production méticuleuse, COVID-19 a mis à profit ces plans. «Patria» sera désormais déployé en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine le 27 septembre.

Emilio Mayorga a contribué à cet article.