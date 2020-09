L’ancien président de la Writers Guild of America West Patric Verrone et la coprésidente du comité de négociation Betsy Thomas ont été réélus aux sièges du conseil d’administration de WGA West.

Les titulaires Deric A. Hughes, Ashley Gable, Patti Carr, David Slack et Travis Donnelly ont également été réélus aux côtés du co-producteur exécutif «Empire» et «Power» Eric Haywood. Les autres candidats étaient Katherine Beattie, Daniel Kunka, Rob Forman, Andrew Ti, John Lopez et Leland Jay Anderson.

Au total, 2 204 votes valides ont été déposés, ce qui reflète le taux de participation habituel d’environ 25% des membres éligibles. Le dépouillement a été annoncé lundi et supervisé par Votenet Solutions.

«Un grand merci à tous les candidats qui se sont présentés cette année», a déclaré le président de WGA West, David A. Goodman. «Le travail du conseil d’administration se poursuit et nous avons la chance d’avoir autant de membres prêts à avancer et à donner leur temps libre pour aider à protéger et à promouvoir les intérêts de tous nos membres.

Les sièges sont pour des mandats de deux ans. Le président, le vice-président, le secrétaire-trésorier de WGA West et huit autres sièges du conseil d’administration seront élus l’année prochaine.

Verrone, surtout connu pour avoir dirigé la grève amère des écrivains de 2007-08 alors qu’il était président, est un vétéran de la politique WGA et a une longue carrière dans l’animation, écrivant sur des émissions comme «Futurama». Thomas, qui a des crédits sur «My Boys» et «Whitney», a été nommé coprésident du comité de négociation avec Michele Mulroney et Shawn Ryan à la fin de l’année dernière.

La WGA a conclu un accord successeur de trois ans avec les entreprises sur son contrat-cadre le 1er juillet, quelques heures après l’expiration de l’accord précédent. Les dirigeants de la WGA ont expliqué que la pandémie de COVID-19 avait supprimé la possibilité de monter une campagne pour une autorisation de grève.

Les dirigeants de WGA ont fait campagne avec succès au cours des 18 derniers mois pour que les agences éliminent les emballages et limitent la propriété des affiliés comme conditions pour que les agents représentent les membres de WGA. Seuls WME et CAA ont résisté. La CAA a annoncé il y a une semaine qu’elle avait accepté les règles, mais la WGA a déclaré qu’elle n’accepterait pas les conditions telles que présentées par la centrale de l’agence.