James White manquera le match SNF des Patriots après la mort de son père dimanche.

Ce fut une semaine décourageante pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tout d’abord, la mère de Bill Belichick, Jeannette, est décédée à l’âge de 98 ans, et maintenant un autre membre de l’équipe a subi une perte.

Malheureusement, celui-ci est beaucoup plus tragique. Les patriotes RB James White auraient perdu son père, Tyrone White Sr., dimanche après que ses parents aient été impliqués dans un accident de voiture. Sa mère est actuellement dans un état critique.

Blanc, comme prévu, est inactif de dernière minute pour le Sunday Night Football contre les Seahawks de Seattle.

Triste nouvelle à signaler. Le père de RB James White des Patriots a eu un accident de voiture aujourd’hui et n’a pas survécu. Sa mère était également dans la voiture et est dans un état critique. Le père de White, Tyrone, était capitaine du département de police de Miami-Dade. James a été prévenu et est inactif ce soir. – Andy Slater (@AndySlater) 20 septembre 2020

Nous n’avons pas de mots. Absolument horrible. Nos pensées vont à White et à sa famille dans ces circonstances inimaginables.

Cela a été confirmé par d’autres grands journalistes de la NFL.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur le père de White, cette pièce d’Ian O’Connor d’ESPN est fantastique. En voici un petit extrait:

«Tyrone Sr. a entraîné les équipes de jeunes de James dans le football et le baseball. Il voulait faire une différence avec les enfants parce qu’il se souvenait d’un homme du quartier qui avait fait la différence avec lui, un entraîneur qui chargeait régulièrement des athlètes locaux dans son camion, les conduisait aux champs et en revenait, et ne demandait rien en retour, sauf un promesse de ces garçons qu’ils feraient de même pour les autres quand ils grandiraient.

D’autres détails entourant l’incident sont inconnus à ce stade, mais White rejoindra Jarrett Stidham, Korey Cunningham, Dalton Keene, Myles Bryant et Josh Uche sur la liste inactive.

Patriots inactifs: RB James Blanc

QB Jarrett Stidham

OT Korey Cunningham

TE Dalton Keene

CB Myles Bryant

LB Josh Uche James White est une grosse surprise. – Mike Reiss (@MikeReiss) 20 septembre 2020

Les Patriots joueront le cœur lourd dimanche soir avec l’équipe qui a tant traversé la semaine dernière et ils devront le faire sans l’un des membres qui est littéralement le moteur de l’attaque. Le blanc est une constante pour la Nouvelle-Angleterre depuis la saison 2015 et n’a pas manqué un battement avec Cam Newton succédant à Tom Brady.

Le porteur de ballon à double menace est l’un des plus sous-estimés du jeu, enregistrant 323 réceptions pour 2839 verges et 24 touchés en plus de 279 courses pour 1141 verges et huit touchés en 79 matchs en carrière.

Ses coéquipiers l’ont déjà soutenu dans celui-ci aussi.

Devin McCourty après avoir repris un INT pour un TD dit pour le micro “28, nous t’aimons, mon frère!” C’est en référence à James White, qui est n ° 28. – Mike Reiss (@MikeReiss) 21 septembre 2020

Mais oubliez le football. C’est la dernière chose dans l’esprit de quiconque en ce moment. Envoyez toutes les ondes positives et l’énergie à White et à sa famille.