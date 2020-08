Robert Downey Jr.a peut-être passé plus d’une décennie en tant que visage de l’univers cinématographique Marvel et était sans aucun doute le nom phare de la franchise, mais pendant un certain temps après la sortie de Iron Man 3, l’avenir de l’acteur semblait quelque peu incertain, Kevin Feige admettant même à l’époque qu’il n’était pas hors de question que le rôle puisse éventuellement être refondu dans la même veine que James Bond.

Le contrat de Downey Jr. avait expiré après sa troisième sortie en solo, et bien qu’il soit la star du film qui a lancé le plus grand jeu de la ville, il n’était même pas l’acteur le mieux payé d’Iron Man après avoir ramassé seulement 500000 $, avec Terrence Howard rentre ironiquement chez lui avec le plus gros salaire avant d’être rapidement abandonné sous le nom de Rhodey et remplacé par Don Cheadle.

Bien sûr, nous savons tous que RDJ a accepté de nouveaux termes avec Marvel plusieurs fois à l’avenir après avoir signé de nouveaux accords pour Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming, ce qui lui a permis de récupérer un pourcentage des bénéfices du box-office. et en a fait l’un des noms les plus riches du secteur, s’éloignant finalement de son chant du cygne dans Avengers: Fin de partie avec 75 millions de dollars pour ses problèmes.

Il semble ridicule d’imaginer que quelqu’un d’autre joue le rôle de Tony Stark, et dans une récente interview, Paul Rudd a admis que personne d’autre n’aurait pu incarner le personnage aussi bien que son ancienne co-star.

«C’est un gars formidable. Les gens sont attirés par lui. Il a cette énergie folle et unique. Il est très intelligent, vraiment drôle et très gentil. Il y a beaucoup d’enfants chez Make-A-Wish qui veulent rencontrer Iron Man. C’est beaucoup de responsabilités, et il en est propriétaire. C’est une personne spectaculaire. Je suis vraiment impressionné par lui, j’aime vraiment ce gars. Si vous posiez la question à tout le monde sur ce plateau de tournage, ils répondraient tous: « Il est assez incroyable ». C’est un de ces gars où c’est «Où séparez-vous l’acteur du rôle?». Je veux dire, qui d’autre peut jouer à Iron Man? C’est Tony Stark. Je ne peux même pas imaginer quelqu’un d’autre dans cette partie. «

C’est un éloge de la part de quelqu’un comme Paul Rudd, qui a également la réputation d’être un bon gars à tous points de vue, et bien qu’il n’y ait aucune chance que quelqu’un d’autre se mette à la place de Robert Downey Jr. Homme de fer, des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles il pourrait éventuellement être tenté de revenir dans le giron à l’avenir.