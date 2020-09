Pavitra Bhagya 16 septembre 2020 Épisode écrit, mise à jour écrite sur TellyUpdates.com

Peu de femmes sont venues à Khurana House et crient des slogans contre Pranati. Elle pourrait échapper à cette police mais nous ne l’épargnerons pas. Dadi leur demande de partir. C’est ma maison. Elle chuchote une des dames pour continuer ce drame. La dame sourit et pousse Dadi. Riya leur dit d’avoir honte de traiter une vieille dame comme ça. D’autres dames lui disent d’amener Pranati. Riya leur demande de partir, mais ils continuent de lui faire du mal. Archit leur dit de se taire. Vous vous trompez fortement. Ils le narguent et l’appellent l’amant de Pranati. Il leur dit de connaître la vérité avant de dire quoi que ce soit. Les dames continuent de faire des histoires à ce sujet. Dadi fait semblant d’être malade. Riya lui donne de l’eau. Nous avons aidé une fille dans ses mauvais moments, mais nous n’avons jamais pensé que les choses se passeraient ainsi. Reyansh vient juste là. Qu’est-il arrivé? Il demande à ces femmes qui elles sont et ce qu’elles veulent. Ils demandent justice. Vous ne pouvez pas garder cette femme sans caractère dans votre maison comme ça. Une fille comme elle ne mérite pas de vivre en société. Vardhan a l’air tendu. Riya interroge les dames. Dadi montre ses pouces à la dame. Riya dit aux dames que Pranati ne va pas bien. la dame montre Archit. Elle lui manquait. Elle sortira maintenant qu’il est là.

Reyansh emmène Archit dehors. Que fais-tu ici? Archit dit que vous ne répondez pas à mes appels. Je devais savoir comment elle allait, alors je devais venir ici. Reyansh répond qu’elle est hors de danger. Archit lui demande ce qui lui est arrivé. Pourquoi vous comportez-vous si bien? Tu vas bien? Reyansh lui demande si le fait de le maltraiter le fera se sentir mieux. Partez maintenant. Archit refuse. Reyansh leur dit que les choses vont s’intensifier en ce moment. Votre présence ne fera que l’aggraver. Archit veut sauver Pranati. Reyansh dit que pensez-vous que je fais d’autre. C’est bien cependant car elle sera expulsée de la maison après toutes ces allégations. Elle ne viendra qu’à vous. Archit lui demande s’il est dans ses sens. Qu’est-ce que tu dis? Jugnu demande à Reyansh ce qui se passe. Reyansh lui assure que tout va bien. Il l’emmène à l’intérieur.

Riya demande aux dames de partir. Pranati ne va pas bien. Dadi fait un signe de tête aux dames. La dame remarque Pranati qui descend et la montre du doigt. Tous les yeux se tournent vers elle. Elle trébuche sur son pas et Vardhan la tient. Tu vas bien? Elle le regarde en état de choc et de confusion. Elle éprouve à nouveau des flashs. Riya lui demande si elle va bien. Pranati hoche la tête. Riya lui dit de se reposer. Pourquoi êtes-vous venu ici? Les dames l’appellent sans vergogne et la dénoncent. Elle leur crie d’arrêter. Une femme dénigre le caractère d’une femme aujourd’hui! De quel genre de monde s’agit-il? Ils lui demandent s’ils ont tort. La nouvelle est-elle un mensonge? Pranati demande une preuve de ce qui est montré dans les nouvelles. Est-ce que quelqu’un a découvert pourquoi j’étais là en premier lieu? Ils lui demandent de répondre. Pranati indique clairement qu’elle n’a pas de liaison. Je n’ai besoin d’aucun homme dans ma vie. Elle regarde Archit. Deuxièmement, je ne sais pas ce que vous savez. J’y suis allé pour le projet de mon école. Vardhan sourit. Comment se souviendra-t-elle pourquoi elle était là! Dadi fait signe à la dame d’appuyer sur Pranati. Ils demandent à Pranati quelle présentation elle faisait dans une chambre d’hôtel. Quel grand acteur tu es! Pranati leur demande de la croire. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. Ils pointent Archit. Que faisait-il ici? Ils demandent à Riya si elle croit toujours son Pranati Didi. C’est une mère célibataire. Élevez-la bien. vous restez ici avec eux et établissez une relation illicite avec quelqu’un d’autre. Pranati regarde à nouveau Archit. Assez! Une dame dit que nous connaissons bien votre espèce. vous utilisez juste votre fille pour avoir tout ce luxe. Laissez la fille avec cette famille. Ils vont la gérer. Pranati refuse de quitter Jugnu. Ils la défient d’aller au tribunal. Nous vous prouverons au tribunal que vous êtes une femme sans caractère!

Archit demande aux dames ce qu’elles disent. Je ne vais pas la rencontrer. Vous pouvez même vérifier auprès du directeur de l’hôtel si vous ne me croyez pas. C’était un accident. Nous découvrirons la vérité. Ne la blâmez pas à tort. Les dames ne sont pas découragées. Ne prétendez pas faire quelque chose pour la société au nom de tout cela. Je ne sais pas ce que la future génération apprendra des gens comme vous. Reyansh y vient aussi. Il dit à Pranati de se souvenir de ce qui s’est passé. Pranati dit que tout allait mal. Je ne comprends rien. Il lui dit de réfléchir à nouveau. Les dames la narguent à nouveau mais Reyansh leur dit de la laisser essayer. Donnez-lui 2 minutes. Vardhan est heureuse de penser qu’elle peut essayer aussi fort qu’elle le veut mais elle ne se souviendra de rien. Reyansh prie Ganpati Bappa d’aider Pranati. Pranati est capable de tout voir clairement. Elle ouvre les yeux sous le choc et se retourne. Vardhan est responsable de cela.

Tout le monde regarde Vardhan sous le choc. Pranati dit qu’il a essayé de me molester dans cette pièce. Vardhan est envoûté. Qu’est-ce que tu marmonnes? Avez-vous perdu la raison? Il dit à Reyansh de lui parler. Elle dit n’importe quoi. Pranati s’approche de lui avec colère et le tire par son col. Est-ce que je mens? Vous avez essayé de profiter de moi! Vous savez ce que je dis. Je me souviens de tout! Vous étiez dans cet hôtel, non? Il refuse en repoussant ses mains. Il dit à Dadi qu’elle dit n’importe quoi. Le médicament a affecté son cerveau. À quoi d’autre attendre d’une fille comme vous! Reyansh regarde Pranati depuis le début. Vardhan appelle Pranati très intelligent. Vous me blâmez simplement parce que vous vous êtes fait prendre! Pranati lui dit de ne pas mentir. Elle est sur le point de le gifler mais Reyansh lui tient la main.

