La réponse à l’énigme “ Penny a cinq enfants ” vous regarde, mais quelle est l’explication derrière ce teaser délicat?

Comme beaucoup d’entre nous ont été enfermés au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous passons tous beaucoup plus de temps à la maison qu’à l’habitude.

En conséquence, beaucoup d’entre nous ont été obligés de trouver de nouvelles façons de se divertir pour éviter l’ennui que la quarantaine apporte.

Pour beaucoup, Netflix et Disney + se sont avérés être une solution appropriée, mais pour d’autres, qui veulent une façon plus engageante de remplir leur temps, les énigmes et les casse-tête se sont révélés être une solution idéale.

L’une des énigmes les plus récentes à apparaître sur les médias sociaux a été l’énigme “ Penny a cinq enfants ”, mais quelle est la réponse à ce teaser délicat?

Piron Guillaume sur Unsplash

Devinette: Penny a cinq enfants

L’énigme “ Penny a cinq enfants ” est la suivante:

Penny a cinq enfants.

Le premier est nommé janvier.

Le deuxième enfant est février.

Son troisième s’appelle March.

Le quatrième est avril.

Quel est le nom du cinquième.

Pouvez-vous résoudre celui-ci? Continuez à faire défiler pour consulter notre explication.

Sebastian Herrmann sur Unsplash

Réponse: Penny a cinq enfants

La réponse à cette énigme est juste devant vous et ce n’est pas mai.

Le nom du cinquième enfant est Quoi.

C’est vrai, plutôt que de suivre le modèle d’appeler ses enfants après des mois de l’année, le cinquième enfant de Penny s’appelle simplement Quoi, pauvre chose.

Notez que l’énigme (dans notre version) ne comporte pas de point d’interrogation après la dernière ligne pour la rendre plus facile à saisir.

Envie d’une autre énigme?

Si vous recherchez des teasers plus délicats comme celui-ci, nous avons des guides sur plusieurs énigmes qui n’attendent que vous.

Voyez si l’un de ceux-ci vous plaît:

