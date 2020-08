La série dramatique populaire The Chi se concentre sur la vie dans le South Side, à Chicago, et sur une tournure d’événements «fatidique» qui relie la vie de Brandon, Kevin, Emmett et Ronnie. Même si l’acteur principal Jason Mitchell a quitté la série après les deux premières saisons, le troisième a continué à prospérer avec l’ajout de nouveaux personnages interprétés par La La Anthony et Kandi Burruss. Cependant, la finale de The Chi Saison 3 a été diffusée et Showtime n’a pas encore renouvelé la quatrième saison. Voici cinq émissions à regarder en attendant si vous avez apprécié la série Lena Waithe.

«Claws» (avec Niecy Nash, Carrie Preston, Judy Reyes, Karreuche Tran)

Dirigée par une puissante distribution de femmes, la série télévisée comique-dramatique est centrée sur cinq manucures vivant dans le sud de la Floride. Les dames entrent dans le style de vie du crime effrayant mais addictif lorsqu’elles commencent à blanchir de l’argent pour une famille criminelle locale.

À travers une série de rebondissements, les femmes commencent à créer leur propre empire. TNT a renouvelé l’émission pour une quatrième et dernière saison, mais la pandémie COVID-19 a arrêté la production. Claws est disponible pour regarder sur Hulu.

«For Life» (avec Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Mary Stuart Masterson)

Produit par Curtis «50 Cent» Jackson, la série dramatique juridique d’ABC est centrée sur l’histoire vraie d’Isaac Wright Jr., qui a purgé une peine de prison pour un crime qu’il n’a pas commis.

En prison, Wright Jr. est devenu avocat et a représenté plusieurs de ses détenus tout en se concentrant sur la preuve de sa propre innocence. L’émission a été renouvelée pour une deuxième saison en juin 2020. For Life est disponible sur l’application ABC.

«Power» (avec Omari Hardwick, Joseph Sikora, Lela Loren, Naturi Naughton)

La série dramatique policière tourne autour d’un brillant et froid trafiquant de drogue basé à New York, James St. Patrick, qui porte le nom de rue «Ghost».

Après avoir utilisé l’argent illicite pour financer un club désormais prospère, le mari et père de trois enfants a du mal à vouloir abandonner le style de vie criminel et à «devenir légitime» en équilibrant sa famille.

La populaire série Starz s’est terminée après six saisons, mais a quatre retombées en production. L’alimentation est disponible pour regarder sur l’application Starz.

«Snowfall» (avec Damson Idris, Carter Hudson, Emily Rios, Sergio Peris-Mencheta)

Créée par le regretté John Singleton, la série policière des années 80 basée à Los Angeles raconte l’histoire de la première épidémie de crack et son effet global sur la communauté, des utilisateurs aux revendeurs.

Il suit plusieurs personnages individuels qui se croisent finalement, tels que le marchand de crack Franklin Saint, 20 ans, le lutteur professionnel mexicain Gustavo, un agent de la CIA Teddy McDonald et la nièce d’un chef du crime, Lucia.

Les trois saisons de l’émission sont disponibles sur Hulu et la quatrième saison sera diffusée en 2021 sur FX.

«The Wire» (avec Dominic West, Idris Elba, Michael K. Williams, Sonja Sohn)

Le drame policier classique tourne autour des différentes institutions de Baltimore, dans le Maryland, y compris le crime, le gouvernement, le système éducatif, le système portuaire et les médias, et leur relation avec les forces de l’ordre et les citoyens.

The Wire est sorti au début des années 2000 et a reçu des éloges pour être en avance sur son temps avec ses commentaires sociaux et son exploration des forces de police et des gouvernements dysfonctionnels. Les cinq saisons de l’émission sont disponibles sur HBO Max.

