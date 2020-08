2020-08-31 11:30:04

La renommée de Rochelle Humes la met «mal à l’aise».

La chanteuse du samedi admet qu’elle trouve un « concept étrange » que les gens qu’elle n’a jamais rencontrés sentent qu’ils la connaissent déjà.

S’exprimant sur Instagram Live, elle a déclaré: « Je pense que vous ne vous habituez jamais à ce que les gens aient l’impression de vous connaître parce que c’est toujours un concept étrange. Ce n’est pas que je n’aime pas ça. Je sens que les gens me regardent dans la boutique. et je vais penser: « Oh mon Dieu, ai-je un épouvantail? » J’oublierai et je ne sais jamais vraiment comment gérer ça. Dans ce genre de scénarios, je suis en fait assez timide parce que je ne sais jamais comment réagir. Je pense: « Je veux juste rentrer à la maison ». Je me sens mal à l’aise. »

Rochelle a pu passer plus de temps avec son mari Marvin Humes et leurs deux enfants – Alaia-Mai, sept ans, et Valentina, trois ans – pendant le verrouillage et il a précédemment révélé qu’il était heureux que cela lui ait « donné » du temps à passer avec sa famille, surtout avec un nouvel enfant sur le chemin.

Le chanteur de JLS a déclaré: « La maison est spéciale pour nous, et nous avons essayé de continuer à créer des souvenirs fantastiques et de passer du temps de qualité en famille pendant le confinement. C’est encore plus spécial avec un petit garçon sur le chemin.

«Essayer de naviguer dans la vie de famille et les engagements professionnels pendant le verrouillage a parfois été difficile, mais nous avons tous les deux adopté la nouvelle normalité, je suppose, pour nous-mêmes mais aussi pour les filles. Nous avons changé notre vision pour voir que le temps a été doué à nous de passer ensemble à la maison. »

Marvin et Rochelle attendent un petit garçon et le hitmaker « Love You More » a récemment admis qu’il était ravi d’avoir « un petit Marv » en route.

Marvin a déclaré: « Même mon chien est une fille, je suis tellement heureux que finalement un petit Marv arrive. Bien sûr, écoutez, si c’était une fille, j’aurais aimé ça tout autant, mais bien sûr, c’est une sensation agréable pour savoir que j’ai un petit homme en route. «

