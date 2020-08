Adele est prise dans une controverse d’appropriation culturelle et son nom était tendance de plusieurs manières sur les réseaux sociaux.

Les fans, les journalistes et les célébrités l’ont complimentée, ont fait des blagues ou ont appelé la chanteuse. Bien que beaucoup confondent Adele avec Katy Perry, un certain nombre de personnes ne ressentent pas ce qu’elle a publié sur Instagram.

Adele à la 59e cérémonie des Grammy Awards, 2017 | Jon Kopaloff / FilmMagic / .

Que se passe-t-il sur la photo d’Adele

Les utilisateurs de médias sociaux avaient déjà les yeux et les mains pleins avec les MTV VMA et l’hommage de Chadwick Boseman sur ABC, mais la dernière photo Instagram d’Adele n’est pas passée inaperçue.

En fait, il est devenu viral. Ci-dessous, vous pouvez voir la pop star britannique balançant des nœuds bantous dans ses cheveux et un haut de bikini orné du drapeau jamaïcain.

Adele a légendé son message avec un clin d’œil au carnaval de Notting Hill, une fête de rue annuelle organisée à Londres chaque été. Le carnaval est une célébration de la culture caribéenne où les artistes revêtent des costumes colorés et défilent dans la rue, et les artistes jouent de la musique live. Ceux qui ne se produisent pas sont simplement des fêtards qui font la fête dans les rues.

CONNEXES: Les fans pensent qu’Adele et le rappeur Skepta ont apparemment confirmé des rumeurs d’amour avec Flirty Instagram Exchange

La tenue d’Adele est un hommage à l’événement qui a eu lieu pratiquement cette année en raison du COVID-19. Cependant, son look est vraiment ce qui est au centre du contrecoup.

Certains appellent Adele à une appropriation culturelle, d’autres l’adorent

Une chose en cause est la coiffure appelée nœuds bantous. Un style centenaire traditionnellement porté par les femmes noires, ses origines viennent de la nation zoulou en Afrique du Sud. En ligne, les fans et les critiques notent que les nœuds bantous et autres coiffures couramment portées par les femmes noires sont des cibles constantes de discrimination, d’humiliation et d’oppression.

La décision d’Adele de faire vibrer le style et de le publier a déclenché une tempête de feu sur Instagram et Twitter. Alors que certains défendent la chanteuse et disent qu’elle apprécie la culture jamaïcaine, d’autres la considèrent comme une appropriation culturelle.

Jemele Hill a tweeté la photo et a écrit: «Personne. Absolument pas une âme foutue. Nary une personne. Adele. » Et Ernest Owens a tweeté ce qui suit:

Si 2020 ne pouvait pas devenir plus bizarre, Adele nous donne des nœuds bantous et une appropriation culturelle que personne n’a demandée. Cela marque officiellement toutes les meilleures femmes blanches de la pop comme problématiques. Je déteste le voir. pic.twitter.com/N9CqPqh7GX – Ernest Owens (@MrErnestOwens) 30 août 2020

Sur l’Instagram d’Adele, un fan a écrit: «Je suis jamaïcain et je n’apprécie pas ça. Comme, ok, haut de bikini et plumes de carnaval, insignes, oui. Les cheveux sont allés trop loin pour moi. D’autres la comparent aux Kardashians qui ne sont pas étrangers à des controverses similaires.

Certains lui conseillent de supprimer la photo, mais Adele a également un grand nombre de supporters. Beaucoup aiment son look et trouvent flatteur qu’elle célèbre le carnaval.

Ils pensent que c’est innocent. Naomi Campbell, Popcaan et Zoe Saldana l’ont toutes criée, et certains fans disent que c’est bien pour l’occasion.

D’autres célébrités ont été critiquées pour la même chose

Les fans débattent dans des sections de commentaires partout sur les réseaux sociaux, certains se demandant pourquoi Adele n’attrape pas la même chaleur que les Kardashian-Jenners.

Ils sont généralement à l’avant-garde de ces discussions sur les cheveux et l’appropriation. Mais Iggy Azalea, Nikita Dragun, Miley Cyrus et Madonna ont également été critiquées pour leur appropriation culturelle. Adele reste généralement discrète et évite la controverse, il est donc possible qu’elle reste silencieuse sur ce débat.