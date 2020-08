Sous le pont, les téléspectateurs méditerranéens apprendront bientôt comment Aesha Scott a découvert que c’était fini avec l’ex-petit ami Jack Stirrup.

Capitaine Sandy Yawn, Hannah Ferrier, Aesha Scott | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU

Scott a récemment rejoint l’équipe de Wellington et a révélé dans un confessionnal comment elle avait découvert que c’était fini avec Stirrup. «Jack et moi ne sommes pas encore ensemble», dit-elle.

«Il a dit qu’il voulait retourner à Londres et que j’étais censée aller le voir à Londres», a-t-elle poursuivi. «Mais ensuite, il est retourné voir son ex-petite amie quand nous étions encore ensemble, et j’ai dû le découvrir en regardant ses histoires Instagram.

Aesha Scott a annoncé la nouvelle de la rupture aux fans

Stirrup et Scott avaient un boatmance torride, mais aussi ludique. Il a fait un grand geste pour lui demander d’être sa petite amie et le couple n’a eu aucun drame sur le bateau. Les fans ont donc été surpris d’apprendre que le couple s’était séparé.

Scott est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen et a expliqué ce qui s’était passé. L’animateur Andy Cohen a demandé à Scott si elle savait que Stirrup avait une petite amie. «Il ne l’avait pas à l’époque parce qu’il avait rompu avec elle pour venir au spectacle», a-t-elle fait remarquer. «Et puis il a quitté la série et je pense que tout est devenu un peu tendu et il est parti. Il a fini par retourner chez son ex-petite amie et cela s’est terminé assez rapidement.

Elle a partagé que la petite amie de Stirrup lui avait ensuite envoyé un message sur Instagram. « Je l’ai découvert grâce à son message en me disant: » Pouvez-vous arrêter ******* « , dit-elle. Ajoutant: «Je promets à tout le monde que c’était complètement authentique, c’était juste qu’il était un jeune garçon dans l’âme et qu’il a paniqué et a couru à la maison et a couru vers ce qu’il connaissait», a-t-elle insisté. «Parce que vous quittez le bateau et que tout à coup vous avez une petite amie. Vous faites de l’interurbain depuis la Nouvelle-Zélande. Au lieu d’en discuter avec moi, il a juste paniqué et a couru vers ce qu’il savait.

Scott et Stirrup n’étaient pas toujours en bons termes

La showrunner de Under Deck Med, Nadine Rajabi, a déclaré que l’ancien couple avait cessé de se parler. «Ils ont en quelque sorte arrêté de parler pendant très longtemps. Mais ils se sont réunis de nouveau et ils sont amis », a déclaré Rajabi sur le podcast Bleav No Script No Problem.

« Mais ils vont merveilleusement bien et ils sont toujours amis, mais ils ont traversé une grande période où, après le spectacle, ils se sont séparés et n’ont pas parlé », a ajouté Rajabi. «Parce que Jack a commencé à sortir avec la fille avec qui il sortait avant. Et elle en était bouleversée. Mais ils ont réussi.

Scott est revenu au spectacle, pendant ce temps, Stirrup et sa petite amie ont accueilli un bébé.

« Jack a en fait un bébé avec sa petite amie avec qui il est sorti un peu avant le spectacle et ensuite après », a déclaré Rajabi à l’époque. « Alors je me souviens, Jack dit: » Nadine, j’ai besoin d’argent, que dois-je faire? » dit-elle avec son incroyable accent de Liverpool. Elle a ri: «Je suis comme, je ne connais pas Jack. Tu dois continuer à travailler, mec. Et je me suis dit: «Pauvre gars». C’est un être humain tellement adorable. J’aime tellement ce gars. Je pense qu’il va être un grand père. «