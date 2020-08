O’Neill surprend sa co-vedette de « Modern Family » lors d’une session de questions-réponses avec le public et a partagé quelques singeries amusantes dans les coulisses – ainsi qu’un talent peu vu qu’elle n’a pas partagé dans l’émission!

Un de nos préférés « L’Amérique a du talent » les magiciens, John Dorenbos, sont revenus pour nous ravir et nous exciter à nouveau – et aider à préparer un spectacle d’une heure qui n’a besoin que d’annoncer la progression de cinq actes.

Sofia Vergara « Famille moderne » mari à l’écran, Ed O’Neill, s’est également faufilé dans une session de questions-réponses avec le public avec un aperçu hilarant du temps passé par Sofia dans leur émission ensemble, ainsi qu’un talent secret qu’elle n’a pas encore révélé. Alors, quel est le problème?

AGT Fifth Judge: le Golden Buzzer de Simon le taquine sur son accident

Hier soir, nous sommes tombés amoureux à nouveau des chanteurs Cristina Rae, Sheldon Riley et Nolan Neal, ainsi que du batteur Malik DOPE et du danseur W.A.F.F.L.E. Équipage. Cela signifie que Simon et Heidi ont eu des numéros de Golden Buzzer qui l’ont intensifié au besoin.

Alors que nous avons laissé une certaine marge de manœuvre au voltigeur Alan Silva ou au mentaliste Max Major ou Dance Town Family pour gâcher nos choix, nous avons finalement décidé de rester ferme en prédisant que vous pourriez être d’accord avec nous à cent pour cent. C’est ce qui s’est passé?

Nous savons que nous avons beaucoup consommé de chanteurs ce tour, mais nous avons vraiment senti que les trois étaient connectés de différentes manières et résonneraient avec le public pour ces raisons. Sera-ce un concours de chant ou s’éloignera-t-il de la variété?

Qui est-ce que je pense que je suis? tu demandes. Eh bien, j’ai passé près d’une décennie de ma vie à transpirer et à saigner au son de la musique en tant que danseuse. D’un jeune garçon apprenant le shuffle-ball à jouer avec la St. Louis Ballet Company, j’ai vécu les hauts et les bas de l’un des sports les plus exigeants physiquement de la planète. Pendant ce temps, j’ai également été membre de l’Orchestre symphonique des jeunes de St. Louis, ainsi que gymnaste, écrivain et dessinateur. J’avais beaucoup plus d’énergie dans mes jeunes années. Et j’ai passé les dix-huit dernières années à analyser et à critiquer des concours de télé-réalité pour diverses publications médiatiques. J’ai ça.

REMPLISSAGE

Ed O’Neill

Au cours d’un segment légitimement amusant qui a vu le public poser des questions aux juges, le mari de la «famille moderne» de Sofia a écrasé la procédure avec quelques taquineries dans les coulisses de leur émission, y compris comment Sofia tombait tout le temps truc de ventriloque qu’elle connaît et doit maintenant simplement faire. Soirée finale?

John Dorenbos

«C’est une belle journée pour être en vie» et c’est toujours formidable de voir John revenir à ce stade. Nous aimons le fait que ses performances portent autant sur le discours de motivation que sur la magie. Nous aimons tout ce qu’il représente. Ce n’était pas son tour le plus excitant – nous aurions aimé une surprise de dernière seconde – mais il a été bien exécuté et nous ne pouvons cesser d’encourager son succès car il nous fait du bien d’être ici.

RÉSULTATS

Dunkin ‘Save

Comme toujours, les quatrième à sixième places se sont retrouvées dans le Dunkin ’Save, l’Amérique a sauvé l’un d’eux tout au long de la nuit et les deux autres face aux juges. Avec seulement trois d’entre eux maintenant, il n’y a plus de possibilité de cravate de juge, donc c’est vraiment à eux.

Cette semaine, les trois actes confrontés au vote américain étaient W.A.F.F.L.E. Crew, Malik DOPE et Nolan Neal. Les trois actes sont dans notre Top 5, ce qui signifie qu’il y a au moins un spoiler qui s’est glissé dans le Top 3. Qui était-ce?

Pire encore, cela signifie que nous allons perdre l’un de ces actes, et malgré son incroyable caractère, nous étions très inquiets pour Malik DOPE. Son art est si singulier qu’il n’est peut-être pas assez vaste. Ou était W.A.F.F.L.E. un peu deux indisciplinés? Nolan semble une chose sûre.

Le premier aperçu des votes que nous avons vu présentait presque une égalité à trois et Terry Crews nous a dit plus tard que c’était le vote le plus proche de la saison. C’est un témoignage des trois actes et du calibre du talent cette semaine – qui semblait pondéré par rapport aux deux précédents.

Top 5

Un acte n’a pas eu à attendre longtemps pour le découvrir, car Alan Silva et Dance Town Family ont tous été sous les projecteurs ensemble. Ni l’un ni l’autre ne figuraient dans notre Top 5, bien que les deux étaient des prétendants aux spoilers. Notre choix à ce stade était qu’Alan passerait à travers pour sa sympathie et son histoire – et presque se suicider.

C’est exactement ce qui s’est passé, car Alan Silva a pris la première place de la nuit. Nous avons hâte de le voir intensifier le danger au prochain tour alors que la compétition devient encore plus difficile.

Annie Jones avait l’air abattue (elle le savait) alors qu’elle faisait face à la décision finale avec Sheldon Riley et Cristina Rae. Trois chanteurs et un seul avançant, ce qui signifie que le pauvre Sheldon était tout simplement trop avant-gardiste pour l’Amérique.

Y avait-il un doute que Cristina Rae allait traverser? Elle a fermé le spectacle et a été incroyable.

Enfin Bonebreakers, Max Major et Usama Siddiquee ont affronté les juges et nous n’avions aucun d’entre eux dans notre Top 5. Max était notre possibilité de spoiler et le plus traditionnellement convaincant. En a-t-il fait assez?

Eh bien, il s’avère que l’Amérique adore que quelqu’un envahisse leur esprit comme c’était le cas Max Major qui a avancé. Le savait-il déjà?

Après plusieurs minutes angoissantes pour les candidats alors que nous avons apprécié tout ce remplissage, il était enfin temps de voir qui l’Amérique avait sauvé les actes de Dunkin ‘Save, W.A.F.F.L.E. Crew, Malik DOPE et Nolan Neal.

Après un vote incroyablement serré, l’avantage est allé à GAUFRE. Équipage, qui ont dansé leur chemin dans le prochain tour. Nous voulions que tous les trois avancent, alors nous sommes d’accord.

Mais cela laissait aux juges Malik DOPE et Nolan Neal le choix entre – et nous pensions que le vote des États-Unis allait être difficile. Honnêtement, à mesure que nous nous rapprochions du moment, nous avons commencé à penser que Malik avait celui-ci. Nolan était meilleur lors de sa première sortie alors que Malik améliorait son jeu.

De plus, le spectacle regorge toujours et pour toujours de chanteurs. Heidi Klum a déclaré qu’elle avait tiré davantage parti de la performance de Malik, tandis que Sofia pensait qu’il était assez jeune pour poursuivre ses rêves alors que Nolan pourrait avoir besoin de son coup en ce moment.

Qui a laissé Howie Mandel rompre le lien, ce qu’il fit en avançant Malik DOPE.

Nous nous moquons des téléspectateurs «AGT» pour toujours faire progresser les enfants et les chanteurs (et surtout les enfants chanteurs), mais les choses semblent avoir changé, alors nous nous excusons. Cette semaine, nous avons avancé plus de chanteurs que vous, et aucun enfant n’a avancé du tout et nous adorons le voir.

« America’s Got Talent » se poursuit les mardis et mercredis à 20 h. ET sur NBC.

