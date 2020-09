Cam s’associe à Duo Transcend pour une performance émouvante – et terrifiante – alors que les quarts de finale se terminent par quelques résultats surprises.

le « L’Amérique a du talent » les quarts de finale étaient presque terminés, n’attendant que les cinq actes qui passeraient aux demi-finales, qui débuteraient la semaine prochaine.

La compétition de cette semaine n’a pas été aussi forte que la semaine dernière, mais aussi beaucoup, beaucoup plus difficile à prévoir. Il y avait beaucoup d’actes de chant forts, mais y en avait-il trop? L’Amérique a rejeté la domination des chanteurs la semaine dernière, mais ne semble pas non plus avoir beaucoup d’humour cette saison, comme en témoigne le manque complet de comédiens qui avancent.

Nous avons adoré le comique d’insulte Alex Hooper, mais ne voyons pas l’Amérique monter à bord avec un gars insultant les gens au milieu d’appels à la positivité et au soutien dans le discours.

Nos dernières prédictions étaient que le poète Brandon Leake, les marionnettistes Lightwave Theatre Company et les chanteurs Celina, Resound et Broken Roots avanceraient, mais était-ce trop de chanteurs? Trop peu?

Bien sûr, avant de pouvoir obtenir les résultats, nous avons dû faire face à un peu de rembourrage, ce qui a vu le duo Transcend, le casse-cou, revenir pour une performance étonnamment émouvante avec la chanteuse country Cam. Ensuite, Sofia Vergara tenu sa promesse de montrer sa ventriloquie, avec l’aide de Darci Lynne.

Un segment touchant a permis aux participants de partager une image qui représente une personne ou un moment motivant qui les a catapultés à ce stade. C’est toujours formidable de personnaliser les histoires de ces candidats, car nous savons tous que l’histoire obtient autant de votes que – voire parfois plus – que le talent réel.

Qui est-ce que je pense que je suis? tu demandes. Eh bien, j’ai passé près d’une décennie de ma vie à transpirer et à saigner au son de la musique en tant que danseuse. D’un jeune garçon apprenant un shuffle-ball-change à jouer avec la St. Louis Ballet Company, j’ai vécu les hauts et les bas de l’un des sports les plus exigeants physiquement de la planète. Pendant ce temps, j’ai également été membre de l’Orchestre symphonique des jeunes de St. Louis, ainsi que gymnaste, écrivain et dessinateur. J’avais beaucoup plus d’énergie dans mes jeunes années. Et j’ai passé les dix-huit dernières années à analyser et à critiquer des concours de télé-réalité pour diverses publications médiatiques. J’ai ça.

REMPLISSAGE

Duo Transcend & Cam

Parfois, ces collaborations sont tout simplement gênantes, mais l’accompagnement de Cam chantant à la routine de Duo Transcend a ajouté un autre niveau d’art et de narration à leurs cascades incroyables et dangereuses. Toujours une performance époustouflante, ils l’ont portée au niveau supérieur. Oui, nous avons déjà vu la plupart de ces trucs, mais en tant que spectacle de démonstration, c’était à la fois émotionnel et excitant.

Sofia Vergara et Darciy Lynne

Depuis que Sofia a laissé tomber qu’elle pouvait faire tout ce truc de ventriloquie, nous mourons d’envie de le voir. Et nous devons admettre que nous adorons que «AGT» ait amené son propre ventriloque pour le vérifier avec nous. C’était l’un des segments les plus adorables et les plus drôles de la série. Sofia n’a pas eu la chance de vraiment montrer à quel point elle est drôle, et avec un camée de Howie Mandel (et « Simon Cowell »), cela nous a fait des points de suture de haut en bas.

RÉSULTATS

Dunkin ‘Save

Avant d’arriver à toutes ces distractions amusantes, nous avons dû envoyer trois actes pour le suer pendant toute la durée de l’émission en tant que quatrième, cinquième et sixième vote-obtiennent. Un serait sauvé par le vote américain ce soir, un autre par les juges et le dernier acte devait tout transpirer juste pour rentrer chez lui de toute façon.

Bello Sisters, Celina et Resound étaient ces actes, et l’un de ceux-là me souffle absolument. Nous avions Resound comme notre deuxième meilleur acte de la nuit. Ils sont absolument incroyables dans ce qu’ils font. Les deux autres n’ont pas fait notre Top 5 officiel, mais Celina est l’une de nos prédictions pour votre Top 5.

Top 5

Kenedie Dodds était le premier nom appelé, aux côtés de Noah Epps. Aucun de ces actes n’a progressé en aucune circonstance. Vous êtes-vous senti mal de ne pas avoir fait progresser suffisamment de chanteurs et de chanteurs pour enfants la semaine dernière (et là, je pensais que vous aviez grandi)?

Peut être. Quelle que soit votre raison, Kenadi Dodds Avancée. Même si nous ne pensions pas qu’elle avancerait, nous avons senti qu’elle était prête pour le moment à lancer sa carrière, alors nous n’en sommes pas fous. Mais elle a obtenu plus de votes que Resound?

Ensuite, Terry Crews nous a vraiment jeté pour une sonnerie en mettant trois autres actes de notre Top 5 sur la ligne en même temps – donc un seul avancerait. Broken Roots contre Alex Hooper contre Lightwave Theatre Company. On dirait donc que ce soir va être une soirée chanteuse, hein?

Eh bien, voici deux autres pour vous aider en tant que Racines cassées est passé d’éliminés lors de la ronde des juges aux demi-finales.

Brandon Leake, C.A. Wildcats et Divas & Drummers of Compton se sont affrontés ensuite, ce qui signifie que les deux grands groupes devaient savoir tout de suite que c’était la fin de leur voyage. Brandon a porté ce spectacle à un autre niveau hier soir. Nous devons le revoir.

Et nous le ferons comme Brandon Leake facilement glissé dans cette troisième place.

De là, tout était question des actes de Dunkin ’Save. Des Bello Sisters, Celina et Resound, deux avanceraient. L’Amérique et les juges feraient-ils en sorte que les deux actes vocaux avancent?

Tout d’abord, c’était l’insta-save de l’Amérique. Après avoir voté tout au long de l’émission, l’Amérique a donné son amour à Célina, ce n’est pas vraiment une surprise. C’est une grande chanteuse et son histoire touche clairement l’Amérique.

Cela a laissé un trio vocal incroyable contre un incroyable trio acrobatique. Mais quel trio a encore plus de vie en eux dans cette compétition. Alerte spoiler, notre vote va toujours pour Resound. Avons-nous mentionné qu’ils sont incroyables?

Les juges sont connus pour faire pression pour différents types de talents, qui pourraient servir les sœurs Bello ici. Sofia a lancé le premier vote à leur manière. Heidi Klum a même fait valoir l’angle de la variété, mais a quand même voté pour Resound, mettant la décision entre les mains de Howie.

Et il a finalisé la poussée de variété, la remise Sœurs Bello la dernière place en demi-finale, ce qui est tout simplement déchirant pour Resound.

Nous disons final, mais Terry a ensuite taquiné qu’il y aurait un acte de Wild Card dans les demi-finales de la semaine prochaine, afin que nous puissions tous commencer à spéculer sur qui pourrait revenir. Ou peut-être que deux actes reviendront si chaque semaine des demi-finales comporte une Wild Card.

Nous supposons qu’ils viendront des quatre actes qui ont été coupés sous le générique de clôture de ces quarts de finale, donc soit Resound, Nolan Neal, Alexis & the Puppy Pals, soit Feng E (qui était notre acte le plus fort la nuit où il a joué. ) pourrait revenir à ce stade.

« America’s Got Talent » entre en demi-finale mardi et mercredi prochains à 20 heures. ET sur NBC.

