La star de la musique Andra Day a révélé qu’elle aimait à quel point Chadwick Boseman était «authentique».

Andra Day a adoré «l’authenticité» de Chadwick Boseman.

La star de «Black Panther» est décédée récemment après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, mais l’Andra se souviendra toujours de lui pour avoir créé des «espaces sûrs» pour que les gens se sentent à l’aise d’être eux-mêmes.

Elle a partagé: «J’ai adoré son authenticité. J’ai adoré combien d’amour il a mis dans son travail. Il cherchait une vie de service. Il recherchait une vie d’authenticité, de don.

« Il a créé des espaces sûrs où d’autres personnes pourraient être authentiques. Je souhaite que nous soyons plus nombreux à faire cela plus souvent les uns avec les autres. »

La chanteuse de 35 ans a rencontré Chadwick sur le tournage du film de 2017 « Marshall » – pour lequel elle a écrit de la musique et joué le rôle principal – et bien qu’il ne travaille sur le plateau que pendant deux jours, l’acteur lui a fait une impression durable.

Elle a déclaré au magazine People: « Je n’y suis restée que deux jours parce que je chantais juste une chanson dans le film.

«En tant que fan, c’était incroyable de le regarder sur le plateau. Il était si gentil avec moi et si invitant, et je n’y suis resté que deux jours.

« Je pense que pour moi, c’était plus impressionnant de voir qu’il s’engageait avec tout le monde exactement de la même manière. Ce n’était pas parce que j’étais un artiste, il a traité [the same way] avec tout le monde. »

Andra n’oubliera jamais non plus la nuit où Chadwick s’est fait un devoir de l’inviter avec le casting.

Elle a déclaré: « Nous n’allions pas y aller, moi et mon manager au jour le jour Josh, parce que nous nous disions: ‘Je ne veux pas m’écraser.’ Chadwick a dit: « Hé, vous devriez venir. » Je dis ça parce que je ne l’oublierai jamais en train de tirer la chaise et de s’asseoir devant moi et Josh et juste nous poser des questions sur nous-mêmes.

« Puis la conversation est devenue spirituelle. Il a dit pourquoi nous sommes ici en service. »

