Le sort de Nene Leakes dans Les vraies femmes au foyer d’Atlanta est peut-être en suspens, mais s’il y a une chose qui a été cohérente, c’est sa plaisanterie avec Andy Cohen.

Elle a des relations solides avec ses camarades de casting Marlo Hampton et Porsha Williams, une dynamique incertaine avec Kandi Burruss et une amitié continue avec Cynthia Bailey.

Mais avec Cohen, les choses sont quelque peu différentes. À un moment donné, il a même révélé le surnom qu’elle lui avait donné.

Andy Cohen et Nene Leakes sur «WWHL» | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Nene Leakes et Andy Cohen ont connu des hauts et des bas

RHOA a été diffusé pour la première fois en 2008 et Leakes est immédiatement devenu la star de la série. À ce jour, de nombreux fans estiment qu’elle est la série. Au fil des ans, les téléspectateurs ont vu Leakes et le producteur exécutif / animateur échanger des blagues, de l’ombre et des remarques occasionnelles lors de réunions ou de segments de Watch What Happens Live.

En février, Cohen est venu à la défense de Leakes lorsque Kenya Moore a insinué que Bravo la poussait hors de la série. Cependant, lors de la réunion de la saison 12 en mai, Cohen a libéralement mis Leakes en sourdine lorsque des matchs hurlants ont éclaté avec ses camarades de casting.

Suite au licenciement de plusieurs personnalités de Bravo Reality pour comportement raciste, Leakes a exprimé son mécontentement quant à la manière dont les talents et les employés noirs sont traités au sein du réseau. Son avenir sur RHOA n’est pas clair pour la saison 13, et on ne sait pas où se situe sa relation actuelle avec Cohen. Mais il était une fois, il considérait chaleureusement Leakes comme un ami.

Je n’ai été coupé d’aucun épisode! J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde l’a fait! Je reçois chaque centime que j’ai demandé! Merci d’avoir demandé et clarifié cela @andy Cela signifie beaucoup pour moi – NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

Andy Cohen a révélé le surnom de Nene pour lui

Dans l’esprit des retours en arrière, revisitons un ancien épisode de Watch What Happens Live. En 2015, c’était la soirée Andy-Kandi-Brandy lorsque Cohen a accueilli Burruss et le chanteur de R&B à l’émission. Tous les trois ont joué à un jeu-questionnaire qui présentait des indices les uns sur les autres, et il y avait une question qui a déconcerté Burruss.

Qui est surnommé « Buttercup »? Apparemment, c’est Cohen. Il a révélé que Leakes lui avait donné ce nom des années auparavant.

«C’est le nom de Nene Leakes pour moi. Elle m’appelle ainsi depuis la saison 1 de The Atlanta Housewives. Buttercup est son surnom pour moi.

Burruss avait l’air perplexe quant au choix du nom, mais Cohen semblait apprécier le surnom spécial. «Je suis une tasse de beurre», a-t-il plaisanté. Faites le calcul et vous remarquerez que cela fait au moins sept ans que vous êtes appelé Buttercup.

Cohen a également fait l’éloge de Leakes dans son livre

Cohen a publié son premier livre en 2013 intitulé Most Talkative: Stories from the Front Lines of Pop Culture. En 2016, il a publié Superficial: More Adventures from the Andy Cohen Diaries. Leakes est mentionné dans les deux livres, et lors d’un entretien avec elle et Jeff Lewis, il lui a parlé d’une section du deuxième mémoire.

« Il y a une entrée dans laquelle je vais » Nene était dans la série ce soir, j’avais l’impression de passer la nuit. « C’était juste un plaisir, » dit-il.

Cohen l’a félicitée (et Lewis), ajoutant qu’elle comptait tellement pour lui dans la série et pour sa carrière. Il a également dit qu’il les aimait. Il a conclu ses propos en déclarant que ce n’est pas une amitié de spectacle, c’est une véritable amitié.

Leakes a récemment supprimé son compte Instagram et n’a pas dit si elle retournait au RHOA pour sa prochaine saison. Les fans devront rester à l’écoute pour voir si elle apparaît dans l’émission et si elle et Cohen sont toujours de bons amis.