Le producteur Bravo et animateur de Watch What Happens Live, Andy Cohen, a déclaré qu’il avait un bon pressentiment à propos du nouveau talk-show de Drew Barrymore, The Drew Barrymore Show.

«J’ai juste un sentiment tellement positif à propos de votre émission», a déclaré Cohen à Barrymore lors d’une discussion assis où Cohen a offert des conseils à Barrymore sur les interviews en direct. «Parce que je pense que nous, en tant que nation, sommes dans un endroit où nous recherchons une évasion et nous recherchons de bonnes nouvelles.»

«Ou positivité», a-t-il poursuivi. «Et vous êtes une bonne nouvelle, une femme positive que beaucoup de gens aiment et avec qui ils se connectent. Alors je pense que c’est pour cette raison que ça va être… ça va bien se passer.

Le spectacle de Drew Barrymore sera en direct

Elle avait beaucoup de questions à poser à Cohen sur le tournage en direct. Son talk-show nocturne est tourné en direct et parfois les invités peuvent surprendre. Cohen dit qu’il trouve que le tournage en direct est passionnant. «Ce qui est amusant à propos de la vie en direct, c’est que vous pouvez réellement vous en tirer avec plus de vie», a-t-il partagé. « Si vous faites une erreur, c’est comme » Nous sommes en direct! « »

«J’adore la spontanéité du live», a-t-il poursuivi. «Parfois, tout va en enfer, mais pour moi, c’est la chose à laquelle les gens réagissent le plus et sur laquelle je me penche. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Je pense qu’il y a tellement de spectacles au sol brillant qui semblent parfaits et rien ne va jamais mal.

«La vie n’est donc pas comme ça», a-t-il souligné. «Je pense que le live vous permet de capturer un moment réel. Et j’aime faire ça. Barrymore dit qu’elle embrasse les pensées de Cohen sur le fait que la vie est la «personne la plus imparfaite».

Barrymore espère changer la conversation

Elle a dit que son émission ne serait pas le talk-show typique. «Les gens cherchent à avoir une conversation différente», a déclaré Barrymore à ET. «Je pense qu’ils cherchent à s’exposer, je suppose, à révéler des choses à leur sujet qui ne sont pas communément connues. Je pense que c’est vraiment bizarre quand les gens choisissent de faire un métier mais que vous ne savez rien de moi. C’est comme si vous aviez pris le mauvais travail, c’est juste. La plupart des gens veulent présenter leur cœur et leur humour, la même chose dans cette émission.

Barrymore ne l’appellera jamais non plus «son» émission. «Je veux vraiment décoller les couches et je pense que je veux montrer ce qu’est un spectacle, qui le fait, comment ça marche, comment vous réunissez-vous, comment ça marche?» dit-elle.

« Je pense que je n’appellerai jamais cela mon émission », a ajouté Barrymore. «J’ai une allergie absolue à cela. C’est notre spectacle et je ne suis pas le seul impliqué et il n’y a pas de moi en équipe. C’est le nôtre et nous et la grande chose que nous faisons toujours est de penser aux choses qui nous intéressent et qui sont amusantes et qui nous passionnent. C’est le genre d’approche que nous adoptons depuis un an et elle a évolué de façon incroyable tout au long de cette année sans précédent. »