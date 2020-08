« Allez avec vos amis perdants qui sont une déclaration PSA pour un mauvais lifting … comme le vôtre », crie Dorinda à Ramona.

Après avoir filmé des réunions virtuelles pour « Real Housewives of Atlanta » et « Real Housewives of Beverly Hills » au milieu de la pandémie Covid, Bravo a réuni les « Real Housewives of New York » sous un même toit pour une émission spéciale à distance sociale.

Le réseau a publié la bande-annonce de la réunion de RHONY jeudi, ainsi qu’un communiqué de presse soulignant que Dorinda Medley, Leah McSweeney, Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Ramona Singer, Tinsley Mortimer et l’animateur Andy Cohen étaient tous assis un « coffre-fort de six pieds distance les uns des autres « pendant le tournage.

La distance a conduit à la maison à quel point Sonja a pris la situation au sérieux, l’aperçu commence par l’application de désinfectant sur ses jambes.

La séquence montre Dorinda criant à Ramona, lui disant de sortir « avec vos amis perdants qui sont une déclaration PSA pour un mauvais lifting … comme le vôtre. »

Après que Dorinda ait essayé d’appeler la consommation d’alcool de Ramona, Singer dit qu’elle boit beaucoup d’eau – attribuant cela à sa silhouette mince. « Tu n’es pas si mince, » réplique Medley, poussant Ramona à crier, « Tu es dégoûtant, oh mon dieu, va à l’église! »

Dorinda est appelée à la fois par Luann et Tinsley, qui la confrontent pour la « façon dont vous vous êtes comporté » tout au long de la saison et lui demandant d’être « responsable » de ses actions. Selon le communiqué de Bravo, les femmes l’ont frappée avec «des accusations selon lesquelles elle avait du mal à contrôler sa colère».

Les téléspectateurs peuvent également s’attendre à une confrontation entre Leah et Ramona, alors qu’ils se battent pour que McSweeney montre trop de peau à la fête d’anniversaire de Singer … et Ramona voyageant au milieu de la pandémie.

«J’ai suivi les règles en Floride et j’ai été autorisée à revenir, salope», dit Singer, choquant les femmes. Alors qu’elle continue de crier: « Je ne porte pas de masques sur l’océan », Andy en a assez et hurle « STOP! »

La réunion en trois parties débutera le 10 septembre sur Bravo – et sera la dernière pour Dorinda, qui a confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour une autre saison.

Real Housewives of New York Star Leaving Show – Voir son annonce de sortie!

