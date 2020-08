2020-08-26 09:30:04

Le réalisateur hollywoodien Steven Spielberg et sa famille pleurent la perte de son père de 103 ans.

Le père de Steven Spielberg, Arnold Spielberg, est décédé à l’âge de 103 ans.

Le papa du réalisateur hollywoodien est décédé de causes naturelles mardi (25.08.20), entouré de sa famille, dont le cinéaste, à Los Angeles.

Le regretté ingénieur électricien a aidé à concevoir l’ordinateur central GE-200 en 1959, et il est également crédité de la création de la première caisse enregistreuse «point de vente» contrôlée par ordinateur.

Dans un hommage émouvant à leur père, Steven et ses frères et sœurs – Anne, Sue et Nancy – ont déclaré que c’était grâce à lui qu’ils «aiment faire des recherches, élargir leur esprit, garder les pieds sur terre, mais atteindre les étoiles. [and] Chercher ».

Le réalisateur de 73 ans a également admis que chaque fois qu’il voyait une console de jeux ou un iPad, il lui rappelait que sans l’invention et l’ingéniosité de son père, ils n’auraient peut-être jamais existé.

Il a dit: « Quand je vois une PlayStation, quand je regarde un téléphone portable – de la plus petite calculatrice à un iPad – je regarde mon père et je dis: » Mon père et une équipe de génies ont commencé ça. « »

Selon Variety, les frères et sœurs ont dit à leur père à son chevet: « Merci pour ma vie. Je t’aime, papa, papa, papa. Et puis, puis, et puis, ce qui se passe ensuite … »

À propos de sa passion pour la technologie – qui a commencé quand il n’avait que six ans quand il a créé son propre laboratoire de fortune – Sue a déclaré: « Il s’est fait des amis à la radio. Il a entendu des gens dont il ignorait l’existence.

« Il s’est connecté avec des étrangers et cette affabilité est quelque chose qu’il a reporté dans la vraie vie, se liant souvent d’amitié avec une autre personne en ligne chez Starbucks ou à la table à côté de lui. »

Arnold laisse également dans le deuil ses quatre beaux-enfants, 11 petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

La famille Spielberg espère accueillir un mémorial à Arnold en 2021, mais a été contrainte de retarder ses plans en raison de la pandémie de coronavirus.

