Il semble que toutes les analyses récentes sur Two and a Half Men portent davantage sur le drame sur le plateau que sur n’importe quel scénario. Personne ne peut arrêter de parler des singeries de Charlie Sheen après son licenciement notoire.

Ce dont on ne parle pas toujours, c’est de ce qui s’est passé lorsque Ashton Kutcher est venu le remplacer.

Ceux qui se souviennent si loin se souviennent peut-être que Kutcher a réussi à garder deux hommes et demi à flot dans les classements grâce à ses talents de comique. Il a révélé en 2017, cependant, qu’il n’avait jamais vraiment voulu participer à la série. L’argent parle toujours avant la comédie.

«Deux hommes et demi» ne faisaient-ils que payer la saleté pour Ashton Kutcher?

Jon Cryer comme Alan Harper et Ashton Kutcher comme Walden Schmidt | Monty Brinton / CBS via .

Lorsque Kutcher a participé à l’émission de radio Sirius XM de Howard Stern il y a quelques années, il a fait une révélation intéressante sur sa décision de rejoindre Two and a Half Men en tant que Walden Schmidt. Il a noté qu’il était «choqué» d’avoir pris le rôle, car il semblait que personne ne voulait vraiment. Après tout, qui pourrait vraiment s’intégrer après que Sheen ait créé une telle impression auprès des téléspectateurs?

En plus de cela, rejoindre une émission après tant de controverses aurait probablement été impossible pour d’autres acteurs comiques. On doit presque se demander si quelqu’un d’autre aurait pris le rôle, d’autant plus que c’était étrange qui faisait de Walden un milliardaire.

Il y avait presque une méta connexion étrange avec le personnage et Kutcher lui-même. Selon Kutcher dans l’émission de Howard Stern, il n’a pris le rôle que lorsque CBS lui a offert une énorme somme d’argent. Auparavant, Kutcher avait plaisanté avec son agent pendant le déjeuner, il n’accepterait le rôle de Deux hommes et demi que s’il était offert autant que Sheen faisait.

Apparemment, c’était un avertissement pour toujours faire attention à ce que vous souhaitiez. Non pas que l’expérience de Kutcher ait été mauvaise en aucun cas. Certains pourraient dire qu’il a amélioré la série, notamment en étant payé plusieurs millions et en ayant la possibilité de profiter de rediffusions syndiquées.

Ashton Kutcher n’a jamais semblé téléphoner lors de ses performances

Peut-être que cela donne à Kutcher l’apparence d’une gueule de bois en le voyant admettre qu’il a fait Deux hommes et demi uniquement parce que cela l’a rendu plus riche. Il a réussi à transformer le personnage de Walden Schmidt en quelque chose d’intéressant, prouvant qu’il ne téléphone jamais dans un rôle.

De toute critique des capacités de Kutcher, personne ne peut jamais dire qu’il ne donne jamais à 100%. Quoi qu’il en soit, il a admis dans l’interview ci-dessus qu’il ne se souciait jamais beaucoup de savoir s’il porterait le poids de la série en vivant ou en mourant. Il a pensé que si le spectacle pouvait rester drôle, cela fonctionnerait toujours.

Et c’est ce qu’il a fait, bien qu’il ait dû endurer un gros problème qui aurait pu ébranler d’autres acteurs. Kutcher a dû faire face à Charlie Sheen en l’intimidant sur Twitter pendant un long moment, selon Ranker.

Ces tweets sont devenus si mauvais que Kutcher a dû y répondre dans un talk-show de fin de soirée plusieurs années plus tard.

Peut-être qu’Ashton Kutcher a gagné son chèque de paie à la dure

Ces attaques Sheen sur Twitter ont duré beaucoup trop longtemps, rendant Kutcher plus qu’un peu perturbé. Ils ont duré près de trois ans par E! En ligne, ce qui a conduit Kutcher à s’ouvrir lors de son apparition sur Jimmy Kimmel Live en 2014.

Dit Kutcher à la caméra: «Mec, ferme le f * ck! Sérieusement, j’aime déjà assez. Comme si c’était trois ans plus tard et que tu me fais encore exploser sur Twitter. Comme viens mec, vraiment?

Sheen a pris cela au sérieux et a finalement présenté ses excuses pour avoir trempé Kutcher en tweetant: «tellement désolé, vous ressembliez à moi! bien joué! mon mauvais, j’étais énervé à d’autres conneries et je l’ai enlevé sur vous. j’espère bien xo.

Oui, peut-être que Kutcher devait vraiment gagner ce chèque de paie. Il n’a probablement jamais estimé qu’il aurait à supporter les abus de Charlie Sheen pendant le temps d’émission restant.